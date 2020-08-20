Официальный представитель арестованного экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и соратница ещё одной претендентки на этот пост Светланы Тихановской Мария Колесникова обратилась к сотрудникам силовых структур страны. Видеозапись 20 августа опубликована на YouTube.

По словам Колесниковой, от событий прошлой недели, когда были задержаны сотни и тысячи протестующих, «содрогаются все белорусы и весь мир», а действующая власть своими «преступными приказами» тянет силовиков «за собой на дно ада».

«Посмотрите на нас. Мы белорусы, мы разные. Мы бастующие работяги; мы чиновники, уволенные за несогласие с режимом; мы девушка, изнасилованная в автозаке; мы врачи, требующие министра сказать правду; мы родители парня, убитого на мирной акции; мы бизнесмены, собирающие деньги тем, кто хочет уйти из органов; мы подросток, которому засунули в горло дубинку. Мы не преступники, не наемники, не проплаченные боты, которые хотят развалить страну, как в сказках, которые вешают вам на уши. Мы хотим жить в свободной, независимой, стабильной стране», — сказала Колесникова.



В конце своей речи она предложила силовикам примкнуть к объединённой оппозиции и встать на сторону народа.



«Мы просим вас помочь нам и быть с нами. Мы просим вспомнить о присяге, которую вы давали, и защитить ваш народ. Мы просим вас войти в историю как герои белорусского народа», — добавила Колесникова.



Согласно данным ЦИК Белоруссии, на выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого жители республиканского центра и других городов страны выразили протест итогам голосования, что привело к стычкам с силовиками.

