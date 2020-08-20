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20.08.2020 18:47
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«Мы просим вспомнить о присяге и защитить ваш народ». Соратница Тихановской обратилась к белорусским силовикам

Официальный представитель арестованного экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и соратница ещё одной претендентки на этот пост Светланы Тихановской Мария Колесникова обратилась к сотрудникам силовых структур страны. Видеозапись 20 августа опубликована на YouTube.

По словам Колесниковой, от событий прошлой недели, когда были задержаны сотни и тысячи протестующих, «содрогаются все белорусы и весь мир», а действующая власть своими «преступными приказами» тянет силовиков «за собой на дно ада».

«Посмотрите на нас. Мы белорусы, мы разные. Мы бастующие работяги; мы чиновники, уволенные за несогласие с режимом; мы девушка, изнасилованная в автозаке; мы врачи, требующие министра сказать правду; мы родители парня, убитого на мирной акции; мы бизнесмены, собирающие деньги тем, кто хочет уйти из органов; мы подросток, которому засунули в горло дубинку. Мы не преступники, не наемники, не проплаченные боты, которые хотят развалить страну, как в сказках, которые вешают вам на уши. Мы хотим жить в свободной, независимой, стабильной стране», — сказала Колесникова.

В конце своей речи она предложила силовикам примкнуть к объединённой оппозиции и встать на сторону народа.

«Мы просим вас помочь нам и быть с нами. Мы просим вспомнить о присяге, которую вы давали, и защитить ваш народ. Мы просим вас войти в историю как герои белорусского народа», — добавила Колесникова.

Согласно данным ЦИК Белоруссии, на выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого жители республиканского центра и других городов страны выразили протест итогам голосования, что привело к стычкам с силовиками.

Людей задерживали и помещали в изоляторы, выходя из которых те заявляли о насилии. Некоторые сотрудники правоохранительных органов публично высказывали недовольство поступающими от начальства приказами и добровольно увольнялись с работы, но пока что их единицы.

Главный оппонент Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская не признала победу своего соперника и объявила о создании координационного совета по «транзиту власти», в который вошли писатели, журналисты, юристы, экс-министр культуры и другие. Однако наладить диалог с действующей властью пока не удалось. Образование оппозиционной структуры привело к возбуждению уголовного дела по статье «Захват власти».

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Комментарии (36)

Brit
В Белоруссии самое большее в Европе число милиционеров и гэбистов на душу населения. Примерно как в ГДР, когда в Штази служили или были внештатниками каждый шестой.
severozap
Одно радует, сколько бы тут купленные шавки не вякали, беломайдан не прокатил
baddancer
Навальный перехватил повестку у Белоруссии. Как вовремя-то для Путина и Лукашенко. Не хочется думать про Алексея плохое, но...
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