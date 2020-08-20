В кулачном бою сошлись две компании после полуночи в Красногвардейском районе. Полиция на месте нашла лишь одного участника, остальные успели добраться до больницы.



Об уличной драке, которая произошла ночью 20 августа на остановке рядом с перекрёстком Энтузиастов и Наставников, сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, силы были не равны: одна из групп быстро уложила на асфальт вторую. Упавших и не поднявшихся оттащили в кусты.