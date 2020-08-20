На остановке в Красногвардейском районе столкнулись две компании. Павших оттаскивали в кусты
В кулачном бою сошлись две компании после полуночи в Красногвардейском районе. Полиция на месте нашла лишь одного участника, остальные успели добраться до больницы.
Об уличной драке, которая произошла ночью 20 августа на остановке рядом с перекрёстком Энтузиастов и Наставников, сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, силы были не равны: одна из групп быстро уложила на асфальт вторую. Упавших и не поднявшихся оттащили в кусты.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД, сообщение в полицию поступило после полуночи. По словам заявителей, у дома 40, корпус 1, по проспекту Энтузиастов происходит скандал с большой компанией.
Когда наряд прибыл на место, то задержал 49-летнего мужчину, которого доставили в территориальный отдел полиции.
«Еще двое мужчин, также ставших участниками данного инцидента, самостоятельно обратились в травмпункт за медицинской помощью», — сообщили в главке.
В настоящее время полицией проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.