Лукашенко: Переизбрание органов власти возможно только после изменения Конституции. Эта работа идет
Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности Белоруссии 19 августа заявил, что любые перемены в стране должны «осуществляться в рамках законодательства и правового поля». Об этом сообщает БелТА.
«Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в Конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти», — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, сейчас надо «свято придерживаться» действующего основного закона, иначе «нами будут управлять другие».
Впервые Лукашенко упомянул о возможности новых выборов после изменения Конституции во время встречи с рабочими Минского завода колесных тягачей.
Утром 19 августа впервые за последние дни ОМОН в Белоруссии вновь начал задерживать протестующих.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, сразу после закрытия участков для голосования. Возмущение вызвало заявление местного ЦИК, что за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали свыше 80% избирателей. Выход рядовых белорусов был жестоко подавлен. Зафиксированы стычки с милицией. В результате столкновений погиб один человек, десятки были избиты и задержаны. Радикальное противостояние продлилось две ночи. Последнюю неделю протесты носят мирный характер. На улицы выходят с плакатами, цветами и неофициальным флагом Белоруссии. Оппозиция требует Лукашенко сложить полномочия и передать власть укрывающейся за границей Светлане Тихановской. 16 августа в столице состоялся самый масштабный в истории страны митинг против правящего 26 лет президента. По самым смелым оценкам, в нем приняли участие до полумиллиона человек. С 17 августа крупнейшие предприятия Белоруссии объявили бессрочную забастовку. Продолжаются и уличные протесты. Милиция в происходящее не вмешивается. Свою поддержку протестантам высказали несколько действующих послов Белоруссии.