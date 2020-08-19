Лукашенко: Переизбрание органов власти возможно только после изменения Конституции. Эта работа идет

Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности Белоруссии 19 августа заявил, что любые перемены в стране должны «осуществляться в рамках законодательства и правового поля». Об этом сообщает БелТА.



«Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в Конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти», — подчеркнул Лукашенко.

