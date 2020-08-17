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17.08.2020 13:59
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Лукашенко допустил смену власти только через новую Конституцию. «Найдете — забирайте», — предложил он тем, кто пишет о его недвижимости и накопленных миллиардах

Признанный ЦИК победителем на президентских выборах Александр Лукашенко на встрече с работниками МЗКТ рассказал о работе над новой Конституцией.

«Два варианта предложили, я их отверг, они мало отличались, идет работа над третьим. <...> Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам по Конституции свои функции передам. Но не под давлением и не через улицу», — цитирует 17 августа заявление Александра Лукашенко издание tut.by.

По его словам, сейчас нельзя «загубить президента», так как подобная учесть будет ждать всех остальных. Лукашенко отметил, что он «не святой». «Вы знаете мою жесткость, вы знаете, что если бы не было жесткости, не было страны. Но вы знаете, на что я пойду, на что нет. Вы знаете, что ваших детей не обижу и страну никому не отдам», — заверил белорусский лидер. При этом он сообщил, что у него нет недвижимости и денег, о которых говорят. «Найдете — забирайте», — предложил президент.

Встреча с заводчанами прошла у набравшего более 80 % Лукашенко напряженно, так как ему пришлось выступать под крики «Уходи» и неодобрительные возгласы. При этом список предприятий и организаций, которые присоединяются к акциям протеста, только растет. Так, бастуют уже журналисты государственного телевидения, работники аэропорта и даже два сотрудника МИД вышли на одиночные пикеты.

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