В МВД объяснили, за что наградили белорусских милиционеров
Тот факт, что наградной список белорусских милиционеров и военнослужащих появился вскоре после президентских выборов и разгона митингующих, — стечение обстоятельств. Награды они ждали с марта.
Отвечать на поток новостей о поощрении милиционеров, которые еще недавно опускали дубинки на спины протестующих, пресс-службе белорусского МВД пришлось 18 августа, по следам публикации самого приказа о награждении. В нем около 300 фамилий, силовики разных званий и с разными полномочиями — от начальников до водителей. Они получили от Лукашенко медали «За безупречную службу» трех степеней.
В министерстве отметили, что привязка к выборам опрометчива — списки были сформированы в марте этого года. «На каждого из них оформлялся наградной лист, где была дана оценка заслуг перед государством и народом в правоохранительной сфере, личного вклада в усиление правопорядка в стране, а также в развитие органов внутренних дел за все время службы», — добавили в МВД.
Медаль получают те, кто отслужил не менее 10 лет.