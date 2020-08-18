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18.08.2020 15:02
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В МВД объяснили, за что наградили белорусских милиционеров

Тот факт, что наградной список белорусских милиционеров и военнослужащих появился вскоре после президентских выборов и разгона митингующих, — стечение обстоятельств. Награды они ждали с марта.

Отвечать на поток новостей о поощрении милиционеров, которые еще недавно опускали дубинки на спины протестующих, пресс-службе белорусского МВД пришлось 18 августа, по следам публикации самого приказа о награждении. В нем около 300 фамилий, силовики разных званий и с разными полномочиями — от начальников до водителей. Они получили от Лукашенко медали «За безупречную службу» трех степеней.

В министерстве отметили, что привязка к выборам опрометчива — списки были сформированы в марте этого года. «На каждого из них оформлялся наградной лист, где была дана оценка заслуг перед государством и народом в правоохранительной сфере, личного вклада в усиление правопорядка в стране, а также в развитие органов внутренних дел за все время службы», — добавили в МВД.

Медаль получают те, кто отслужил не менее 10 лет.

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Комментарии (2)

Печенеги и половцы
Лучше, по башке дубиной треснуть им каждому и в Северную Корею, на экскурсию отправить
syshsun
Многим бы еще от народа,за разгон этого народа,по девятиграммовой медальке,выписать.
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