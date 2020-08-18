В МВД объяснили, за что наградили белорусских милиционеров

Тот факт, что наградной список белорусских милиционеров и военнослужащих появился вскоре после президентских выборов и разгона митингующих, — стечение обстоятельств. Награды они ждали с марта.



Отвечать на поток новостей о поощрении милиционеров, которые еще недавно опускали дубинки на спины протестующих, пресс-службе белорусского МВД пришлось 18 августа, по следам публикации самого приказа о награждении. В нем около 300 фамилий, силовики разных званий и с разными полномочиями — от начальников до водителей. Они получили от Лукашенко медали «За безупречную службу» трех степеней.

