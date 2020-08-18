Задержанного в Минске активиста «Открытой России» зовут обратно в Белоруссию. Он в московской больнице

Артёма Важенкова, который в Белоруссии является фигурантом дела о массовых беспорядках, зовут на допрос в Минск. Несколько дней назад он смог уехать обратно в Россию, где ему пришлось лечь в больницу.



О том, что Важенкова вызвали на допрос 18 августа, сообщает адвокат Антон Гашинский. Явиться велено для производства следственных действий, каких именно — не уточняется. Важенков приехать не может, еще в выходные, как только его выпустили из минского изолятора, он уехал в Москву и в настоящее время, «после тех побоев, которые ему были причинены», госпитализирован «в крайне тяжелом физическом состоянии». Отмечается, что у него проблемы с сердцем.

