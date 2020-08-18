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18.08.2020 12:03
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Задержанного в Минске активиста «Открытой России» зовут обратно в Белоруссию. Он в московской больнице

Артёма Важенкова, который в Белоруссии является фигурантом дела о массовых беспорядках, зовут на допрос в Минск. Несколько дней назад он смог уехать обратно в Россию, где ему пришлось лечь в больницу.

О том, что Важенкова вызвали на допрос 18 августа, сообщает адвокат Антон Гашинский. Явиться велено для производства следственных действий, каких именно — не уточняется. Важенков приехать не может, еще в выходные, как только его выпустили из минского изолятора, он уехал в Москву и в настоящее время, «после тех побоев, которые ему были причинены», госпитализирован «в крайне тяжелом физическом состоянии». Отмечается, что у него проблемы с сердцем.

Важенкова отпустили 15 августа, через четыре дня после его задержания. Вместе с ним в изоляторе оказался координатор «Открытки» Игорь Рогов. Он вышел на свободу через 16 часов и вскоре также уехал в Москву. У него после задержания, как утверждают в «Открытой России», зафиксирована травма головы.

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Комментарии (1)

baddancer
Эх, хилый нынче борец за нашу и вашу пошёл! Нету больше таких совестливых неполжывцев, как Валерия Ильинична! ТакЪ непобедимЪ!
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