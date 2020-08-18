Федерацию хоккея на траве лишили аккредитации. Ее президент, бывший гендиректор петербургского «Метростроя», находится под арестом

Министерство спорта приостановило действие государственной аккредитации Федерации хоккея на траве России (ФХТР). Как сообщает во вторник, 18 августа, пресс-служба ФХТР, ее права переданы бейсбольной федерации.



Причины решения не уточняются, однако в апреле Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отправил президента ФХТР (он же — бывший генеральный директор ОАО «Метрострой») Николая Александрова под арест по обвинению в растрате в особо крупном размере.



Александрова обвиняют в растрате на стройке бизнес-центра в Петроградском районе, в деле фигурирует сумма в 730 млн рублей. По такой же статье к нему появились вопросы в декабре: по версии следствия, Александров вместе с гендиректором филиала Управления производственно-технологической комплектации ОАО «Метрострой» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым (именно Болотов является учредителем «Циклона-КЗС») заключили подложный договор о закупке щебня, речь о сумме в 178 млн. Еще один эпизод касается поставки кабельной продукции для того же радиуса. Сумма — 150 млн.

