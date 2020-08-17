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17.08.2020 23:24
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В управлении заказчика комитета по энергетике Петербурга сменился руководитель. Новичок — выходец из «Россетей»

Светлана Хорунжая покинула должность директора ГКУ «Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса». К обязанностям руководителя приступил Юрий Панкстьянов, бывший заместитель по ценообразованию, закупкам и внутреннему контролю.

Как пояснили в комитете по энергетике 17 августа, договор с Хорунжей был заключен в апреле 2019-го на год и потом продлен до 14 августа. «Завершение работы связано с успешным выполнением всех поставленных перед Светланой Николаевной задач, — рассказали в комитете. — За 1,5 года удалось централизовать ряд функций, внедрить современную информационную систему по отслеживанию качества всех этапов строительства объектов, добиться экономии бюджетных средств при проведении торгов и заключении контрактов, а так же наладить конструктивную работу по взаимодействию с контрагентами». Юрий Панкстьянов до своего прихода в учреждение возглавлял департамент тарифной политики ПАО «Россети».

Светлана Хорунжая сменила в Управлении заказчика Максима Белова, который возглавлял его с 2015 года и считался членом команды вице-губернатора Игоря Албина. Белов, в свою очередь, пришел на эту должность вскоре после того, как ее покинул Игорь Забиран: недавно Забиран стал гендиректором «Стройтрансгаза».

«Управление заказчика» осуществляет функции заказчика по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса. В частности, занимается формированием, размещением и исполнением отраслевого государственного заказа Санкт-Петербурга за счет средств Адресной инвестиционной программы. В 2020 году после секвестра бюджета объем АИП комитета по энергетике составляет 13,2 млрд рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

DallacS
Сейчас еще больше денег дадут Ленэнерго . Денег так много у них, что скоро свой шатл постороют, чтоб Маску помочь кабель класть на Марсе
krasnonosov
Болтание лепестков роз в проруби с большими окладами от которых тарифы для населения только растут семимильными шагами, опережая инфляцию.
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