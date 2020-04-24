Игорь Забиран назначен гендиректором «Стройтрансгаза». До этого он руководил ООО «СКА-Арена» — концессионером на СКК

23 апреля совет директоров АО «Стройтрансгаз» (СТГ) назначил в качестве генерального директора компании Игоря Забирана. Его место в ООО «СКА Арена» займет Алексей Флегантов.

О назначении Забирана в СТГ 24 апреля сообщает сама компания. Предыдущий гендиректор Михаил Хряпов продолжит работу в компании в составе совета директоров. В свою очередь ООО «СКА Арена», которое Забиран возглавлял до этого момента, сообщает, что директором компании стал Алексей Флегантов, бывший заместитель директора.

Напомним, ООО «СКА Арена» заключило с городом концессионное соглашение на реконструкцию СКК. Предполагается, что новая ледовая арена станет самой большой в мире (вместимость в рамках хоккейных матчей 21,5 тыс. зрителей) и должна быть готова к маю 2023 года. Финансовые вложения оцениваются в 25 млрд рублей.