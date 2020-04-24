Игорь Забиран назначен гендиректором «Стройтрансгаза». До этого он руководил ООО «СКА-Арена» — концессионером на СКК
23 апреля совет директоров АО «Стройтрансгаз» (СТГ) назначил в качестве генерального директора компании Игоря Забирана. Его место в ООО «СКА Арена» займет Алексей Флегантов.
О назначении Забирана в СТГ 24 апреля сообщает сама компания. Предыдущий гендиректор Михаил Хряпов продолжит работу в компании в составе совета директоров. В свою очередь ООО «СКА Арена», которое Забиран возглавлял до этого момента, сообщает, что директором компании стал Алексей Флегантов, бывший заместитель директора.
Напомним, ООО «СКА Арена» заключило с городом концессионное соглашение на реконструкцию СКК. Предполагается, что новая ледовая арена станет самой большой в мире (вместимость в рамках хоккейных матчей 21,5 тыс. зрителей) и должна быть готова к маю 2023 года. Финансовые вложения оцениваются в 25 млрд рублей.
При этом уже на стадии демонтажа кровли здания работы пошли не по плану: произошло неконтролируемое обрушение большей части СКК. Погиб один из рабочих — Матвей Кучеров, было возбуждено уголовное дело. При этом Законодательное собрание отказалось проводить собственное расследование, а Смольный заявил, что произошедшее не повод расторгать соглашение.
Напомним, с самого начала появлялась информация о том, что основной объем работ возьмет на себя близкая к Геннадию Тимченко компания «Стройттансгаз». В частности, именно она еще осенью объявила конкурс на частичный демонтаж СКК, после чего быстро его отменила. Затем она искала подрядчика для установки временных конструкций вокруг здания. Комитет по инвестициям сообщал, что в концессии участвует консорциум, и «СКА Арена» заключила меморандум со «Стройтрансгазом».