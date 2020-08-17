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17.08.2020 19:08
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Школы Петербурга готовят линейки 1 сентября только для первоклашек и выпускников. Остальные пойдут сразу на уроки

Не все школьники Петербурга смогут принять участие в праздничных линейках в День знаний. В зависимости от количества учащихся школам разрешили проводить торжественное мероприятие либо только для первоклашек, либо для 1-х и 11-х классов. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 17 августа.

В Смольном уточнили, что региональное управление Роспотребнадзора в ближайшее время должно выпустить разъяснения, касающиеся того, как будет устроен учебный процесс. Для сотрудников образовательных учреждений введут масочный режим, однако как он будет работать, разъяснит главный санитарный врач Петербурга. Сейчас можно говорить, что маски будут обязательны для работников пищеблоков.

Массовые мероприятия в российских школах запрещены до конца года.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Предлагаю совместить линейки, урок НВП, а заодно и будущий выпускной (ведь еще не известно все ли доживут до весны). Всем надеть противогазы, посадить первоклашек на плечи выпускников и только в таком виде запускать в школу.
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