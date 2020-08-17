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17.08.2020 13:11
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В школах и детских садах Петербурга введут масочный режим для взрослых

Для сотрудников детских садов и школ в Петербурге будет введён масочный режим. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе комитета по образованию Смольного 17 августа.

«Маски будут нужны для сотрудников образовательных учреждений точно, но в каком режиме, когда и где — разъяснит Роспотребнадзор. Сотрудники пищеблоков 100 % должны будут их носить, про остальных нужны разъяснения», — уточнили в комитете.

О том, что российских учителей обяжут носить маски в новом учебном году, также сообщает ТАСС со ссылкой на горячу линию Минпросвещения России.

«Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить», — рассказали в ведомстве.

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Комментарии (3)

footballer13
При этом маски, разумеется, учителям никто выдавать не будет, а в холле аппараты по продаже появятся.
krasnonosov
Маски без ласт - деньги на ветер. Еще огнетушитель заставьте всех обязательно иметь при себе в своих сумках на случай пожара!
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