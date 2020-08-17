В школах и детских садах Петербурга введут масочный режим для взрослых
Для сотрудников детских садов и школ в Петербурге будет введён масочный режим. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе комитета по образованию Смольного 17 августа.
«Маски будут нужны для сотрудников образовательных учреждений точно, но в каком режиме, когда и где — разъяснит Роспотребнадзор. Сотрудники пищеблоков
О том, что российских учителей обяжут носить маски в новом учебном году, также сообщает ТАСС со ссылкой на горячу линию Минпросвещения России.
«Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить», — рассказали в ведомстве.