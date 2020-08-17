В школах и детских садах Петербурга введут масочный режим для взрослых

Для сотрудников детских садов и школ в Петербурге будет введён масочный режим. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе комитета по образованию Смольного 17 августа.



«Маски будут нужны для сотрудников образовательных учреждений точно, но в каком режиме, когда и где — разъяснит Роспотребнадзор. Сотрудники пищеблоков 100 % должны будут их носить, про остальных нужны разъяснения», — уточнили в комитете.



О том, что российских учителей обяжут носить маски в новом учебном году, также сообщает ТАСС со ссылкой на горячу линию Минпросвещения России.

