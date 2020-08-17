Адвокат Ефремова сообщил о нависшей опасности: у актёра онемение конечностей и нарушения речи

«Врачи диагностировали у Ефремова нарушения речи и онемение конечностей из-за нарушения мозгового кровообращения, — рассказал Пашаев в Мосгорсуде 17 августа (цитата по ТАСС ). — Это началось еще до вызова в суд скорой помощи. Также Ефремов страдает хронической прогрессирующей болезнью легких, его жизни угрожает опасность. От этой болезни умер и его отец». Адвокат подчеркнул, что у него есть медицинские подтверждения.

11 августа перед началом очередного заседания Ефремова из Пресненского суда отвезли в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья . Суд отложил заседание на 18 августа. Пашаев впоследствии заявил, что его подзащитному диагностировали инсульт, однако документы из больницы и суда на этот счет не оглашались из-за врачебной тайны. 17 августа актёр на заседание не прибыл, но 18-го готов дать показания . «Конечно, он готов к допросу. Ефремов ко всему готов», — цитирует ТАСС адвоката.

Пашаев попросил суд разрешить его подзащитному выходить из дома, ссылаясь на рекомендации врачей в эпикризе, — два часа прогулки в день. «Это позволило бы ему самостоятельно дойти до врача в случае необходимости, а также гулять для улучшения состояния его здоровья, — сказал адвокат. — Прошу суд разрешить Ефремову гулять хотя бы в сопровождении сотрудника ФСИН».

Кроме того, передаёт ТАСС, Пашаев сообщил о том, что потерпевшие требуют от Ефремова в качестве компенсации более 16 млн рублей. «Они хотят более 16 млн рублей, но по практике даже более 200 тыс. рублей не дают по таким делам», — цитирует агентство адвоката.

«Коммерсантъ» пишет, что адвокат родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, Александр Добровинский опроверг эту информацию. «Я не знаю, откуда эта информация, я только завтра буду заявлять гражданский иск от семьи. Сумму я никогда не разглашал, и она очень и очень сильно отличается от каких-то там 16 млн. Тот, кто сказал про 16 миллионов, — человек, который обманул. Я не знаю, кто это сказал, но это ложь, это не соответствует действительности»,— сказал Добровинский изданию «Подъём».

Ранее сообщалось об иске на 6,5 миллиона рублей от старшего сына Сергея Захарова. Потерпевшими также признаны его вдова, брат и младший сын. Их иски подготовлены, но суммы не уточнялись.

По словам Пашаева, Ефремов предлагал гражданской жене погибшего в ДТП Ирине Стерховой компенсацию, но та отказалась. «Сразу после автоаварии Ефремов, как добрый человек, предлагал ей компенсацию. Хотя я его отговаривал от этого. Но она хотела больше — 5 млн рублей», — сказал адвокат (цитата по ТАСС). Он также рассказал, что Стерхова за длительное время их отношений не прописала гражданского мужа в Москве. «Он из Рязанской области, а она — из Московской. И она за более чем 20 лет не прописала его у себя, зная, что пенсия в ее регионе почти в два раза больше», — сказал он.