«Ефремов ко всему готов». Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актёра рассказал о его готовности дать показания в суде

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, готов дать показания в рамках запланированного на 18 августа судебного заседания, если в этот день его решат допросить. Об этом 17 августа заявил его адвокат Эльман Пашаев.



«Конечно, он готов к допросу. Ефремов ко всему готов», — цитирует ТАСС слова защитника актёра.



Ранее перед началом очередного судебного заседания по уголовному делу о ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб 57-летний водитель Сергей Захаров, обвиняемого в этом актёра госпитализировали из-за плохого самочувствия. СМИ писали, что почти сразу его поместили в реанимацию. Позже стало известно, что здоровью народного артиста ничего не угрожает.

