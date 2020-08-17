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17.08.2020 15:34
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«Ефремов ко всему готов». Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актёра рассказал о его готовности дать показания в суде

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, готов дать показания в рамках запланированного на 18 августа судебного заседания, если в этот день его решат допросить. Об этом 17 августа заявил его адвокат Эльман Пашаев.

«Конечно, он готов к допросу. Ефремов ко всему готов», — цитирует ТАСС слова защитника актёра.

Ранее перед началом очередного судебного заседания по уголовному делу о ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб 57-летний водитель Сергей Захаров, обвиняемого в этом актёра госпитализировали из-за плохого самочувствия. СМИ писали, что почти сразу его поместили в реанимацию. Позже стало известно, что здоровью народного артиста ничего не угрожает.

Вскоре Пресненский суд Москвы, в стенах которого ведётся судебный процесс, заявил, что отложил заседание до 18 августа. Ефремова выписали из столичной больницы в эти выходные.

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Комментарии (3)

мурмурчик
Да неинтересно уже, каким ужом будет виться этот бесполезный алкаш. Дайте уже что ему полагается и в пень его.
Nafanka
Ждём продолжение спектакля... ))) Актёр, правда, уже вышел в тираж, но сюжетная линия лихо закручена... правда, не видна "любовная нить"... Сценаристам надо бы доработать постановку... )))
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