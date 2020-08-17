«Мы предлагаем Петербургу взять наше решение». В мэрии Москвы подтвердили, что готовы поделиться платежной системой для транспорта и парковок
Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов рассказал о том, как идет работа по объединению платежных систем столицы и Петербурга в части общественного и личного транспорта. На интеграцию уже готовых решений у Смольного может уйти до двух месяцев.
Как сообщил Ликсутов в телеграм-канале департамента транспорта 17 августа, два субъекта действительно обсуждают создание единой системы оплаты парковки и проезда. «Так как у нас все готово и прошло многолетнюю проверку, мы предлагаем Санкт-Петербургу взять наше решение — это сэкономит им большое количество бюджетных средств (не нужно вкладываться в разработку новых продуктов или адаптацию существующих) и времени (на интеграцию может уйти всего около месяца-двух), а также облегчит жизнь жителям двух мегаполисов», — заявил чиновник. При этом все тарифы, как и раньше, будет определять только региональная власть, Москва не сможет даже давать рекомендаций.
По его словам, в системе московского парковочного пространства зарегистрированы более 320 тысяч автомобилей с номерами Санкт-Петербурга; с помощью приложения «Парковки Москвы» совершается
В Смольном подтвердили, что сформирована рабочая группа с участием представителей транспортного блока Москвы и Санкт-Петербурга: она рассматривает предоставление возможности жителям пользоваться едиными способами оплаты парковки и проезда на всех видах общественного транспорта. В части создания так называемых единых проездных проводится аудит системы, оценивается возможность ее применения в Санкт-Петербурге. «Также в рамках сотрудничества с мэрией Москвы достигнута договоренность о передаче опыта по организации парковочного пространства на территории Санкт-Петербурга, — сообщает аппарат вице-губернатора Максима Соколова и цитирует Ликсутова: — «Сейчас мы совместно разрабатываем возможность безвозмездно передать властям Петербурга свои разработки и лицензии».
Ранее «Фонтанка» сообщила о возможной интеграции платежных систем двух городов. Подробнее об этом читайте здесь.