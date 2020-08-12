«Подорожник» с тарифом «две столицы»

Правительства Москвы и Петербурга обсуждают возможность интеграции систем оплаты транспортных услуг и парковок. Как стало известно «Фонтанке», в ближайшие дни будет сформирована рабочая группа, которая оценит целесообразность такого объединения и проработает конкретные направления. Курировать проект со стороны Петербурга будет вице-губернатор Евгений Елин, со стороны Москвы — заместитель мэра Максим Ликсутов.

Фото: коллаж/PIxabay.com/Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Евгений Елин подтвердил: если проект будет признан перспективным, власти Москвы и Петербурга заключат соглашение о намерениях и взаимных обязательствах.



Оценку со стороны Смольного будет делать комитет по экономической политике и стратегическому планированию. Как пояснил «Фонтанке» его глава Валерия Москаленко, базовая гипотеза в том, что пассажиропоток между двумя столицами в перспективе будет только расти, а, значит, есть потребность в единой инфраструктуре.

Идея такой интеграции не нова. Еще в 2017 году в Москве и Петербурге начала продаваться объединённая транспортная карта двух столиц. Но по сути это были все те же «Подорожник» и «Тройка», только на одном носителе. Сами системы никак не взаимодействуют.

По информации «Фонтанки», с инициативой более тесной интеграции выступила столичная мэрия — причем еще в 2019 году. Но переговорный процесс застопорился после смены руководства в транспортно-инвестиционном блоке Смольного: на посту вице-губернатора Эдуарда Батанова сменил Максим Соколов. Не заставили себя ждать и пересменки в руководстве комитета по транспорту — Кирилл Поляков был назначен вместо Александра Головина.

Тем временем инициативу перехватил экономический блок. Как пояснил «Фонтанке» Евгений Елин, сейчас интеграция рассматривается именно с точки зрения оптимизации бюджетных трат. По его словам, столица готова предоставить свое программное обеспечение на безвозмездной основе. В свете такой щедрости рабочей группе предстоит ответить на вопрос, что выгоднее и быстрее: выделять средства на доработку своих ИТ-систем или перенять московский опыт, а также какие технические или иные сложности могут препятствовать такой интеграции. Комментариев ждут от транспортного блока, комитета по тарифам и самих перевозчиков.



Но в какой форме будет проходить интеграция — пока не решено. Как пояснил Валерий Москаленко, в первую очередь, сторонам нужно определиться с универсальным носителем. Варианты — сама транспортная карта, карта петербуржца или москвича, либо приложение в телефоне. В зависимости от этого может потребоваться приведение к единому знаменателю считывающей инфраструктуры: то есть ридер на московском турникете должен считать петербургскую карту и наоборот.

Еще один предмет для обсуждения — выработка единой тарифной политики и взаимного учета льгот. Сейчас билет на одну поездку в общественном транспорте Москвы стоит 57 рублей, тариф по карте «Тройка» — 40, поездка при оплате банковской картой — 44. Карта «90 минут» стоит 62 рубля, на 60 поездок — 1970 рублей.

В Петербурге разовый проезд на наземном транспорте и в метро стоит 50 и 55 рублей соответственно. Поездки по единому электронному билету обходятся дешевле: первые десять — по 38 рублей в метро и по 37 — в автобусе; дальше — меньше.

Месячный билет в метро стоит 1870 рублей, суточные единые билеты — от 185 рублей до 705 рублей в зависимости от количества дней, а единый на 90 минут — 68 рублей.



Также предстоит решить, будет ли управлять системой единый оператор или каждый город останется при своей платформе, но будет обмениваться данными.

Что касается оплаты парковки, то столица также готова безвозмездно поделиться с Петербургом своими разработками, вплоть до передачи лицензий на ПО. «Москва ушла вперед, схема реализации технологически находится на более высоком уровне», — комментирует Валерий Москаленко. По его словам, Смольный намерен изучить, насколько столичная платформа будет рабочей на наших улицах и какие затраты потребуются на ее внедрение в сравнении с доработкой собственной. По словам Евгения Елина, Москва также готова оказать «методологическое содействие» по обмену персональными данными автовладельцев с МВД для привлечения их к административной ответственности. Ранее отсутствие правовой базы для предоставления такой информации мешало полноценному запуску зон платной парковки в Петербурге. Но поправки в КоАП РФ, вступившие в силу весной 2020 года, устранили этот пробел.



В комитете по транспорту Смольного «Фонтанке» подтвердили, что переговоры о транспортно-парковочной интеграции с Москвой, действительно, ведутся. Но в ведомстве предпочитают рассуждать не о передаче Петербургу московского ПО, а о «совместной работе систем». По словам собеседников «Фонтанки» в транспортном блоке, вопрос передачи прав на информационную систему, обеспечивающую администрирование парковочного пространства, и пользовательские приложения был внимательно изучен. Но специалисты пришли к выводу, что выгоды от «бесплатной» московской платформы не столь уж велики. Так, права на систему составят не более 20% затрат, тогда как остальные 80% придутся на ее внедрение и интеграцию в ИТ-архитектуру Петербурга. Зато использование мобильного приложения «Московский паркинг» для оплаты парковочного пространства Петербурга было признано «возможным и целесообразным».

Модернизация ИТ-платформы управления общественным транспортом — еще одна давняя мечта Смольного. Разработка Комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом (КИСУ ГППТ) стоимостью 750 млн рублей велась под руководством комитета по информатизации с 2015 года. Но все закончилось пшиком — в конце 2019-го ведомство было вынуждено признать, что подрядчик не справился и расторгло контракт. В частности, важнейшая платежная подсистема «Учёт реализации проездных документов и контроль оплаты проезда» оказалась просто надстройкой на платформе «1°С».



Вероятно, к проекту придется приступать заново. В интервью «Фонтанке» новый глава комтранса Кирилл Поляков говорил, что городу надо больше, чем было прописано в техзадании. «Мы ждем открытую и понятную платформу, которая позволит выбирать разные типы валидаторов, а также разработать всеобъемлющее приложение, где не только оплата и маршруты, но и расчет времени поездки, оптимального пути, каршеринг, велошеринг и многое другое», — заявил он.

Вопрос о том, отвечает ли таким задачам московская платформа, в ведомстве не прокомментировали. Но, по словам источников «Фонтанки», близких к комитету, транспортный блок склоняется к тому, чтобы отказаться от разработки собственной информационной системы. Вместо этого он планирует получить ее как услугу из облака. Сейчас готовится соответствующее техзадание. В нем будет прописано требование по интеграции с ведомственными системами Петербурга. «Технологически — следует говорить скорее о разработке новых сервисов, а не об использовании московских, ввиду сложности их интеграции», — сообщил собеседник издания.



Глубокая интеграция систем оплаты общественного транспорта Москвы и Петербурга маловероятна на данном этапе, считает эксперт Ассоциации транспортных инженеров (АТИ) Владимир Валдин. Причина — в разнице тарифных систем. В Петербурге субсидия перевозчикам привязана к числу перевезенных пассажиров, в Москве — как к числу пассажиров, так и километражу. «Это совершенно разные бухгалтерии: можно соединить в одном куске пластика самые дорогие тарифы из возможных, но это будет не более чем маркетинговый трюк», — считает эксперт.

По его словам, более продвинутым был бы запуск гибкой системы оплаты проезда банковской картой, как это сделано, к примеру, в Лондоне. «Но у нас сложности с процессингом: каждый раз, когда прикладывается карта, должны списываться деньги. У англичан сначала блокируется сумма, а списывается в конце дня — в зависимости от числа поездок», — комментирует Валдин.

А вот переход на московскую систему оплаты парковки был бы логичен. «Петербургская система работает криво и привязана к часу. Если тарификация, как в Москве, будет поминутной начиная с какого-то времени, будет выгоднее», — пояснил он.- Сам по себе обмен опытом, скорее, пойдет на пользу. Москва в свое время взяла наш «Подорожник» и допилила до «Тройки», причем весьма удачно». Кто выиграет, а кто проиграет в случае принятия решения о интеграции или отказа от предложения столицы, предстоит выяснять. Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»