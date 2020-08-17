В Белоруссии после встречи Лукашенко с заводчанами массово отключают Интернет

По всей Белоруссии наблюдаются перебои в работе Интернета. Об этом 17 августа сообщают оппозиционный телеграм-канал Nexta и издание «Наша Нiва».



«В Беларуси массово отключают Интернет, работает только через Psiphon и VPN — пишут со всей страны», — пишет Nexta. Telegram работает только через прокси-сервера, уточняет «Наша Нiва».



На данный момент не открываются не только оппозиционные сайты, но и, например, портал государственного информагентства «БелТА». СМИ обращают внимание, что проблемы с Интернетом начались после публикации в соцсетях видео встречи Лукашенко с работниками Минского завода колесных тягачей, на котором толпа кричала ему «Уходи».