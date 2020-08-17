FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
73.22р86.41р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.08.2020 11:42
40
Печать

В Белоруссии после встречи Лукашенко с заводчанами массово отключают Интернет

По всей Белоруссии наблюдаются перебои в работе Интернета. Об этом 17 августа сообщают оппозиционный телеграм-канал Nexta и издание «Наша Нiва».

«В Беларуси массово отключают Интернет, работает только через Psiphon и VPN — пишут со всей страны», — пишет Nexta. Telegram работает только через прокси-сервера, уточняет «Наша Нiва».

На данный момент не открываются не только оппозиционные сайты, но и, например, портал государственного информагентства «БелТА». СМИ обращают внимание, что проблемы с Интернетом начались после публикации в соцсетях видео встречи Лукашенко с работниками Минского завода колесных тягачей, на котором толпа кричала ему «Уходи».

Перебои с Интернетом начались в стране после выборов 9 августа и начала протестных акций. В «Белтелекоме» заявляли о зарубежных атаках.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (40)

Nothing
войско взбунтовалось! Говорят Царь не настоящий!!!
alexpv
Я вот все равно не пойму, кто и где и как доказал, что "захват власти" незаконный? Если данные о фальсификациях? так они и на наших выборах все время фигурируют, но никто внимания не обращает.
И почему тогда в Украине, когда толпа не признала выборы ее майданом нарекли и не признали.
Что-то похоже тут пахнет двойными стандартами.
Memory17
Для бывшего пересидента всё кончено, если успеет, убежит, если нет, светит арест и суд за незаконный захват власти.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний