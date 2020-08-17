Цепкало: Оппозиция готова к диалогу с Лукашенко о гарантиях неприкосновенности

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что оппозиция готова к диалогу с Лукашенко — в том числе о гарантиях неприкосновенности. Об этом он рассказал 17 августа РИА Новости.



Он также сообщил, что общался о ситуации в Белоруссии с европейскими и российскими парламентариями, а завтра проведет онлайн-встречу с американскими сенаторами.



В Белоруссии против Цепкало возбуждено дело о взятке, он также объявлен в розыск и в России. Изначально он уехал из Минска в Москву, затем перебрался в Киев и планировал временно обосноваться в Варшаве.

