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17.08.2020 11:04
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Цепкало: Оппозиция готова к диалогу с Лукашенко о гарантиях неприкосновенности

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что оппозиция готова к диалогу с Лукашенко — в том числе о гарантиях неприкосновенности. Об этом он рассказал 17 августа РИА Новости.

Он также сообщил, что общался о ситуации в Белоруссии с европейскими и российскими парламентариями, а завтра проведет онлайн-встречу с американскими сенаторами.

В Белоруссии против Цепкало возбуждено дело о взятке, он также объявлен в розыск и в России. Изначально он уехал из Минска в Москву, затем перебрался в Киев и планировал временно обосноваться в Варшаве.

В Белоруссии продолжаются протесты против итогов выборов и насилия, которое сопровождало митинги после них. 17 августа начали бастовать крупнейшие предприятия страны. Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей, но общение не задалось.

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Комментарии (4)

Mazzzz
За этим заявлением видны чьи то уши , кто бы это мог быть ?)
lykov20
Это, видимо, пожелание российской власти: В России как минимум не против смещения Лукашенко, но "румынского варианта" очень не хотят.
Swift_5e4d8a276f5e8
.... и российскими парламентариями (с)
.... в таком случае это предвыборный тур ... далее через Украину в Польшу ....
.... а объявление в розыск - операция прикрытия.
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