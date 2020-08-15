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15.08.2020 17:55
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В отношении незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало возбуждено дело. В России его объявили в розыск

По статье о получении взятки в розыск на территории Белоруссии и России объявлен бывший руководитель Парка высоких технологий и незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало.

Об этом 15 августа пишет TUT.BY, информацию изданию передал представитель Цепкало Алексей Урбан со ссылкой на повестку.

Подозреваемый еще в конце июля забрал детей и уехал в Россию, сегодня стало известно, что здесь он также объявлен в розыск. Однако он заявил РИА Новости, что находится уже в Украине. Дело он считает политически мотивированным и вину не признает.

Заявление на него написал бизнесмен Седат Игдеджи.

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Комментарии (5)

Piter Pen
Политика и выборы в Белоруссии превращаются в цирк пантомимы, репризы и клоунады... Больше глупости - еще больше!
Antipode
Бункеркинг все поставил на Лукашенко. Такая же ситуация была с Януковичем. Не учится совсем обнуленный. А если ситуация развернется и Лукашенко свалит? Нужна срочная смена курса, но при нынешнем вожде это невозможно.
firma
Тут всё прекрасно.
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