В отношении незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало возбуждено дело. В России его объявили в розыск

По статье о получении взятки в розыск на территории Белоруссии и России объявлен бывший руководитель Парка высоких технологий и незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало.



Об этом 15 августа пишет TUT.BY, информацию изданию передал представитель Цепкало Алексей Урбан со ссылкой на повестку.



Подозреваемый еще в конце июля забрал детей и уехал в Россию, сегодня стало известно, что здесь он также объявлен в розыск. Однако он заявил РИА Новости, что находится уже в Украине. Дело он считает политически мотивированным и вину не признает.

