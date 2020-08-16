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16.08.2020 13:36
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Папа Римский призвал остановить насилие в Белоруссии

Папа Римский Франциск во время своей воскресной проповеди в Ватикане затронул тему протестов в Белоруссии. Понтифик призвал стороны к диалогу, попросил прекратить физические расправы и уважать права человека.

«Мои мысли обращаются к дорогой Белоруссии. Со вниманием я слежу за послевыборной ситуацией в этой стране и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и права. Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира», — сказал Франциск, обращаясь к прихожанам на площади Святого Петра 16 августа.

Среди слушателей мессы были люди, пришедшие послушать Папу Римского с бело-красными флагами белорусской оппозиции.

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Комментарии (2)

Фляга Спирта
папа риимский пущай насили в омэрики останавливает...во франции...на Руси без сопливых разбирались и разберутся....
Swift_5e4d8a276f5e8
....такссссс, к полякам подключился Папа...
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