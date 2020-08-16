Папа Римский Франциск во время своей воскресной проповеди в Ватикане затронул тему протестов в Белоруссии. Понтифик призвал стороны к диалогу, попросил прекратить физические расправы и уважать права человека.

«Мои мысли обращаются к дорогой Белоруссии. Со вниманием я слежу за послевыборной ситуацией в этой стране и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и права. Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира», — сказал Франциск, обращаясь к прихожанам на площади Святого Петра 16 августа.

