Внести наличные на карту можно будет прямо на кассе магазина

Пополнить банковские карты скоро может стать возможным через кассы магазинов, ЦБ рассматривает запуск такой системы, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
«Внесение наличных как дополнительная возможность сейчас прорабатывается. Конечно, это, на наш взгляд, будет востребовано, потому что человеку часто нужно не только снять наличные, но и пополнить свою карту, пополнить счет или совершить другую услугу», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1» 16 августа.
Напомним, что с прошлого года в России появилась возможность снимать наличные с карты на кассах магазинов. Эксперимент был признан успешным.