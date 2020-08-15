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15.08.2020 01:23
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Дворцовый мост развели под песни Виктора Цоя и показали его портрет над Невой

Дворцовый мост развели под песни Виктора Цоя. Композиции «Спокойная ночь» и «Кончится лето» прозвучали в ночь на 15 августа, в день гибели музыканта. Больше тысячи горожан, собравшихся на набережной, послушали треки в специальной обработке, созданной участником группы «Кино» Юрием Каспаряном и композитором Игорем Вдовиным. На разводной пролёт моста организаторы спроецировали портрет Цоя.

Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

В субботу исполняется 30 лет со дня гибели музыканта. Вспомнить об авторе «Группы крови», «Хочу перемен!», «Звезды по имени Солнце» и других знаковых песен можно на выставке в KGallery. Среди экспонатов – его рисунки, плакаты и полароиды. На большие экраны 3 сентября выходит фильм Алексея Учителя о том, как гроб из Юрмалы в Ленинград после аварии 15 августа 1990 года везут друзья Виктора Цоя и говорят о нём. Музыкант не справился с управлением и разбился на «Москвиче-2141» на трассе «Слока-Талси».

В сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого после нескольких лет подготовки появился памятник Цою.

Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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