Дворцовый мост развели под песни Виктора Цоя и показали его портрет над Невой
Дворцовый мост развели под песни Виктора Цоя. Композиции «Спокойная ночь» и «Кончится лето» прозвучали в ночь на 15 августа, в день гибели музыканта. Больше тысячи горожан, собравшихся на набережной, послушали треки в специальной обработке, созданной участником группы «Кино» Юрием Каспаряном и композитором Игорем Вдовиным. На разводной пролёт моста организаторы спроецировали портрет Цоя.
В субботу исполняется 30 лет со дня гибели музыканта. Вспомнить об авторе «Группы крови», «Хочу перемен!», «Звезды по имени Солнце» и других знаковых песен можно на выставке в KGallery. Среди экспонатов – его рисунки, плакаты и полароиды. На большие экраны 3 сентября выходит фильм Алексея Учителя о том, как гроб из Юрмалы в Ленинград после аварии 15 августа 1990 года везут друзья Виктора Цоя и говорят о нём. Музыкант не справился с управлением и разбился на «Москвиче-2141» на трассе «Слока-Талси».
В сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого после нескольких лет подготовки появился памятник Цою.