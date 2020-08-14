Детсады, школы и колледжи заработают в Петербурге с сентября в обычном режиме

С 1 сентября в Петербурге возобновится работа детских садов, школ и колледжей в обычном режиме. Соответствующие изменения в 121-е постановление правительства внес губернатор города Александр Беглов.



В сообщении Смольного уточняется, что ограничения, введенные 121-м постановлением, сохраняются до 30 августа. «Также прорабатывается вопрос о возобновлении работы организаций дополнительного образования для детей и взрослых», - уточнили чиновники.



«Фонтанка» ранее предсказывала такие изменения. При этом открытие кинотеатров и фуд-кортов в Петербурге в ближайшие недели, скорее всего, не состоится. Как пояснял вице-губернатор Евгений Елин, коэффициент распространения коронавируса в Северной столице составляет единицу и улучшений не наблюдается.

