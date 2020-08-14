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14.08.2020 22:20
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Детсады, школы и колледжи заработают в Петербурге с сентября в обычном режиме

С 1 сентября в Петербурге возобновится работа детских садов, школ и колледжей в обычном режиме. Соответствующие изменения в 121-е постановление правительства внес губернатор города Александр Беглов.

В сообщении Смольного уточняется, что ограничения, введенные 121-м постановлением, сохраняются до 30 августа. «Также прорабатывается вопрос о возобновлении работы организаций дополнительного образования для детей и взрослых», - уточнили чиновники.

«Фонтанка» ранее предсказывала такие изменения. При этом открытие кинотеатров и фуд-кортов в Петербурге в ближайшие недели, скорее всего, не состоится. Как пояснял вице-губернатор Евгений Елин, коэффициент распространения коронавируса в Северной столице составляет единицу и улучшений не наблюдается.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

pregatus
Люди каждый день умирают, а этим похрен, у них учебный год.
rocket1
Т.е. линейки будут?
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