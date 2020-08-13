Настоящая редакция 121-го постановления, которое регламентирует жизнь Северной столицы во время пандемии, действует до 16 августа. С большой долей вероятности в новой корректировке чиновники разрешат работу учреждений специального и дополнительного образования, хотя и с ограничениями.

Открытие кинотеатров и фуд-кортов в Петербурге, с большой долей вероятности, в ближайшие недели не состоится. Об этом «Фонтанке» сообщил вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, в рамках предстоящей корректировки 121-го постановления запуск таких организаций не обсуждается.

А вот фуд-кортами и кинотеатрам придется подождать.

«Коэффициент (распространения инфекции — один из ключевых параметров для снятия ограничений для Роспотребнадзора. — Прим. ред.) единица, улучшения нет. Скоро первое сентября — приедут дети из разных регионов, вернутся родители из отпусков и приедут студенты в общежития из разных мест. Что с заболеваниями получим, не очень понимаем», — сказал Евгений Елин.

Без фуд-кортов петербуржцы смогут пока обойтись, поскольку могут питаться в кафе и столовых, работу которых ранее разрешил Смольный. «Фуд-корты — это массовые скопления, там особо негде руки мыть, и не очень понятно, как обрабатываются посуда и поверхности», — пояснил вице-губернатор.

Также, по его словам, против открытия фуд-кортов выступают обычные рестораны. «Та часть бизнеса, которая вне фуд-кортов, говорит: «Мы терпели, мы пошли на затраты, а вы берете и у нас уводите клиентов», — заключил Евгений Елин.

Ранее владельцы ТРК «Европолис» подали иск против Смольного из-за ограничения работы фуд-кортов и торговых островков. Специальный подход к работе точек общепита «не имеет логического или нормативного обоснования», но снижает уровень доходов ТЦ, необходимый им в том числе для выплаты налогов и кредитов, говорилось в заявлении.