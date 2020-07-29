ТРК «Европолис» оспорил в суде решение Смольного не открывать ресторанные дворики и островки

По его словам, исковое заявление было подано 28 июля в Городской суд Петербурга. Компания «Европолис Балтик Рус» потребовала признать недействительными пункты постановления городского правительства №121, которые ограничивают работу фуд-кортов и островков. При этом положения, связанные с работой кинотеатров и развлекательных зон, не оспариваются.

Обновленное постановление запрещает работу предприятий общепита с использованием общего зала обслуживания и вне обособленных помещений, а также запрещает розничную торговлю объектам не имеющим торгового зала. В заявлении (имеется в распоряжении «Фонтанки») бизнес указывает на дискриминационность и произвольность этих норм.

«Совершенно дискриминационного характера положения, которые касаются запрета работы фуд-кортов. Потому что они где-то работают, где-то не работают, рестораны, кафе все открыты. Какой-то выборочный подход: этим - можно, тем - нельзя. Нет никаких объяснений», - объяснил Левченко.

В иске отмечается, что фуд-корты и острова работают на Василеостровском и Долгоозерном рынках, в аэропорту «Пулково», а также «на всех вокзалах, в большинстве гипермаркетов и ряде универмагов города». Также в заявлении сказано, что такой специальный подход к работе точек общепита «не имеет логического или нормативного обоснования», но снижает уровень доходов ТЦ, необходимый им в том числе для выплаты налогов и кредитов.