«Если вы считаете себя человеком чести, скажите на всю страну, что вы были не правы». Мать судьи Казарцева призвала комментатора Шмурнова извиниться
Мать судьи Василия Казарцева Зинаида Александровна после матча «Сочи» — «Спартак» написала письмо комментатору Александру Шмурнову с просьбой извиниться за высказывания в прямом эфире в адрес ее сына. Об этом женщина рассказала в интервью «Фонтанке» в пятницу, 14 августа.
Казарцев показал желтую карточку форварду «Спартака» Александру Соболеву, который свой гол посвятил умершей матери, показав майку с ее фотографией. За снятую футболку 23-летний футболист получил от главного арбитра Василия Казарцева желтую карточку. В ответ на это Шмурнов в эфире программы «Все на матч!» заявил: «Я ему руки никогда не подам. Это не бездушный формализм, это подлость. Так поступают только негодяи».
— После этого я не могла сдержаться и написала Шмурнову, — рассказала Зинаида Александровна. — Я написала ему на электронную почту письмо: «К вам обращается мама футбольного арбитра Василия Казарцева. Недавно в эфире на всю страну вы назвали моего сына подлецом и негодяем. А сами не разобрались в том, что произошло в эпизоде с этой желтой карточкой. Не разобравшись, вы очернили человека. Этим заявлением в эфире вы прежде всего оскорбили меня как его мать, которая достойно воспитала своих детей». Если вы себя считаете человеком чести, если в вас жива еще совесть, если вы не растеряли чувство человеческого достоинства, то найдите в себе мужество и точно так же публично с экрана телевизора на всю страну скажите, что вы были не правы, принесите свои извинения. И он мне прислал сразу ответ: «Здравствуйте, я вас услышал и понял. Я вам обязательно отвечу». Но до сих пор мне ничего так и не ответил.
Полную версию интервью с матерью Василия Казарцева читайте на «Фонтанке».