«Если вы считаете себя человеком чести, скажите на всю страну, что вы были не правы». Мать судьи Казарцева призвала комментатора Шмурнова извиниться

Мать судьи Василия Казарцева Зинаида Александровна после матча «Сочи» — «Спартак» написала письмо комментатору Александру Шмурнову с просьбой извиниться за высказывания в прямом эфире в адрес ее сына. Об этом женщина рассказала в интервью «Фонтанке» в пятницу, 14 августа.

Казарцев показал желтую карточку форварду «Спартака» Александру Соболеву, который свой гол посвятил умершей матери, показав майку с ее фотографией. За снятую футболку 23-летний футболист получил от главного арбитра Василия Казарцева желтую карточку. В ответ на это Шмурнов в эфире программы «Все на матч!» заявил: «Я ему руки никогда не подам. Это не бездушный формализм, это подлость. Так поступают только негодяи».