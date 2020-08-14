«Это те, кто реально больные». Госпитализированных с коронавирусом в Петербурге на четверть больше, чем официально заболевших

Ежедневно в Петербурге госпитализируют и выписывают около 200 коронавирусных больных. Такие цифры 14 августа озвучил на видеоконференции с бизнесом замглавы комздрава Андрей Сарана.



По его словам, это средние и тяжелые больные, легкие лечатся дома. Это намного меньше, чем во время пика пандемии, когда в день забирали и выписывали по 900 человек. Но тенденции к снижению пока не наблюдается. «Масочный режим не соблюдается, люди контактируют друг с другом», — пояснил Андрей Сарана.

При этом, по данным официальной статистики, последние две недели COVID-19 в среднем заболевают 160 человек в день, обратил внимание представитель бизнеса.