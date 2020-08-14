«Это те, кто реально больные». Госпитализированных с коронавирусом в Петербурге на четверть больше, чем официально заболевших
Ежедневно в Петербурге госпитализируют и выписывают около 200 коронавирусных больных. Такие цифры 14 августа озвучил на видеоконференции с бизнесом замглавы комздрава Андрей Сарана.
По его словам, это средние и тяжелые больные, легкие лечатся дома. Это намного меньше, чем во время пика пандемии, когда в день забирали и выписывали по 900 человек. Но тенденции к снижению пока не наблюдается. «Масочный режим не соблюдается, люди контактируют друг с другом», — пояснил Андрей Сарана.
При этом, по данным официальной статистики, последние две недели COVID-19 в среднем заболевают 160 человек в день, обратил внимание представитель бизнеса.
«Вы говорили о тех, у кого ПЦР [тест выявил] вирус, я говорю о тех, кто реально больной приехал в стационар», — пояснил чиновник. Андрей Сарана также обратил внимание на данные Роспотребнадзора о том, что в Петербурге антитела к COVID-19 имеют 26% населения. Это может означать, что переболели более 1 млн человек. «На «Стопкоронавирусе» цифра 30 тысяч», — заключил он.