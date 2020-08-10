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10.08.2020 15:58
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Петербург вошел в тройку регионов по количеству людей с антителами к коронавирусу

Только Татарстан обогнал Петербург по количеству людей с антителами к коронавирусу. Об этом 10 августа заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Как сообщает RT, мониторинг серологических исследований на COVID-19 был проведен в 26 субъектах среди всех возрастных групп населения.

«И хочу сказать, что наибольшее число серопозитивных в удельном весе от числа обследованных специальной методикой участников этого исследования в Тюменской области (24,5%), Тульской области (27,8%), Санкт-Петербурге (26%) и Республике Татарстан (31,5%)», — сказала Попова.

При этом, по словам главы Роспотребнадзора, существует зависимость от времени проведения исследования от начала эпидемиологического подъёма в субъекте и максимального числа «поражённых в том или ином субъекте».

При этом общий уровень популяционного иммунитета к новой инфекции среди россиян равен 26%.

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Комментарии (5)

Piter Pen
26% людей с антителами - это 1,4 млн переболевших от бессимптомной до тяжелой формы. При официальной статистике 33 тыс выявленных заболевших - делаем вывод что, мед.учреждения Питера выявили всего 2,35% от всех перенесших в той или иной форме это заболевание.
Системе тестирования в развернутую в СПб - можно поставить твердый колл!
zhav19
26% от 5 млн, это 1,3 млн, а не 33тыс по которые в официальной статистике...ума не приложу как они потом это объяснять будут? Ведь по факту получается полный провал тестирования и выполнения поручений партии и правительства.
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