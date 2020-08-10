Петербург вошел в тройку регионов по количеству людей с антителами к коронавирусу

Только Татарстан обогнал Петербург по количеству людей с антителами к коронавирусу. Об этом 10 августа заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.



Как сообщает RT, мониторинг серологических исследований на COVID-19 был проведен в 26 субъектах среди всех возрастных групп населения.



«И хочу сказать, что наибольшее число серопозитивных в удельном весе от числа обследованных специальной методикой участников этого исследования в Тюменской области (24,5%), Тульской области (27,8%), Санкт-Петербурге (26%) и Республике Татарстан (31,5%)», — сказала Попова.

