Петербург вошел в тройку регионов по количеству людей с антителами к коронавирусу
Только Татарстан обогнал Петербург по количеству людей с антителами к коронавирусу. Об этом 10 августа заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Как сообщает RT, мониторинг серологических исследований на COVID-19 был проведен в 26 субъектах среди всех возрастных групп населения.
«И хочу сказать, что наибольшее число серопозитивных в удельном весе от числа обследованных специальной методикой участников этого исследования в Тюменской области (24,5%), Тульской области (27,8%), Санкт-Петербурге (26%) и Республике Татарстан (31,5%)», — сказала Попова.
При этом, по словам главы Роспотребнадзора, существует зависимость от времени проведения исследования от начала эпидемиологического подъёма в субъекте и максимального числа «поражённых в том или ином субъекте».
При этом общий уровень популяционного иммунитета к новой инфекции среди россиян равен 26%.