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14.08.2020 09:43
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Стрелявшего возле кафе в Обухово охранника нашли, задержали и арестовали

В Крестах к утру 14 августа оказался охранник кафе на бульваре Красных Зорь в Петербурге. Его нашли спустя три дня после ранения приезжего из Узбекистана в том же районе.

О задержании охранника 14 августа сообщает ГУ МВД региона. Два дня назад решением суда его отправили в Кресты как подозреваемого по делу о покушении на убийство. По данным «Фонтанки», речь идет о 27-летнем уроженце Волгоградской области Аслане Магомедове.

Неделю назад он повздорил с 29-летним уроженцем Узбекистана, события разворачивались возле кафе на бульваре Красных Зорь, где Магомедов работает охранником. По версии следствия, он выстрелил в мужчину с намерением его убить, но травмы серьезного вреда не нанесли. Подозреваемого задержали через три дня на проспекте Обуховской Обороны, в паре километров от места стрельбы.

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Комментарии (2)

мухомор
Богата волгоградская область чернозёмом.
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