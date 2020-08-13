FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
73.24р85.96р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.08.2020 17:20
0
Печать

В Петербург прилетели «слепые» балобаны. Они готовятся к международным соревнованиям

31 балобана проверили в Пулково 13 августа 2020 года.

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора проверили 31 балобана в грузовом терминале аэропорта Пулково. Петербург для хищных птиц — только временная остановка.

Как сообщили в пресс-службе управления 13 августа, ловчие птицы семейства соколиных прилетели в Пулково из Московской области. Индивидуальный предприниматель отправил их в Объединённые Арабские Эмираты с пересадкой в Петербурге.

Фото: Россельхознадзор
Фото: Россельхознадзор
Фото: Россельхознадзор

В ОАЭ балабанов ждут для участия в соревнованиях. Там, к примеру, проходят чемпионаты по соколиной охоте, дрессировке, фестиваль соколов имени короля Абдель Азиза, есть даже конкурс красоты для соколов.

Гости из Подмосковья на мероприятие, похоже, не опоздают. Балобанов проверили, вопросов к сопроводительным документам и условиям путешествия не возникло. Некоторых птиц успели сфотографировать, не снимая с их головы клобучок.

Балобаны распространены на юге Сибири, в Средней и Центральной Азии. Гораздо реже их можно встретить в Центральной и Восточной Европе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний