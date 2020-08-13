Как сообщили в пресс-службе управления 13 августа, ловчие птицы семейства соколиных прилетели в Пулково из Московской области. Индивидуальный предприниматель отправил их в Объединённые Арабские Эмираты с пересадкой в Петербурге.

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора проверили 31 балобана в грузовом терминале аэропорта Пулково. Петербург для хищных птиц — только временная остановка.

В ОАЭ балабанов ждут для участия в соревнованиях. Там, к примеру, проходят чемпионаты по соколиной охоте, дрессировке, фестиваль соколов имени короля Абдель Азиза, есть даже конкурс красоты для соколов.

Гости из Подмосковья на мероприятие, похоже, не опоздают. Балобанов проверили, вопросов к сопроводительным документам и условиям путешествия не возникло. Некоторых птиц успели сфотографировать, не снимая с их головы клобучок.

Балобаны распространены на юге Сибири, в Средней и Центральной Азии. Гораздо реже их можно встретить в Центральной и Восточной Европе.