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13.08.2020 15:29
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Австрия призвала к независимому расследованию гибели демонстрантов в Белоруссии

Австрийский канцлер Себастьян Курц считает, что необходимо немедленно освободить всех задержанных во время акций протеста в Белоруссии.

«Арестованные должны быть немедленно освобождены, гибель демонстрантов должна быть быстро и полностью расследована независимой стороной», — написал 13 августа Курц в twitter.

По его словам, в республике происходят «насильственные действия против демонстрантов», которые Австрия осуждает. Он призвал к реакции ЕС.

Ранее Европейский союз потребовал остановить «жестокие репрессии» в Белоруссии.

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике прошли массовые демонстрации.

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