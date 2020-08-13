Австрия призвала к независимому расследованию гибели демонстрантов в Белоруссии
Австрийский канцлер Себастьян Курц считает, что необходимо немедленно освободить всех задержанных во время акций протеста в Белоруссии.
«Арестованные должны быть немедленно освобождены, гибель демонстрантов должна быть быстро и полностью расследована независимой стороной», — написал 13 августа Курц в twitter.
Die verhafteten Demonstranten sind umgehend freizulassen sowie die Todesfälle von Demonstranten gehören rasch und lückenlos von unabhängiger Seite aufgeklärt. Es braucht eine klare Reaktion der #EU.— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) August 13, 2020
По его словам, в республике происходят «насильственные действия против демонстрантов», которые Австрия осуждает. Он призвал к реакции ЕС.
Ранее Европейский союз потребовал остановить «жестокие репрессии» в Белоруссии.
На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике прошли массовые демонстрации.