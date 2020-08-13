Замглавы Колпино с конвертом нечистых денег задерживал маленький взвод
Массированную атаку оперативников на замглавы Колпино сняла уличная видеокамера. Припертый к стенке Алексей Жуков вряд ли ожидал такого внимания.
В распоряжении «Фонтанки» 13 августа оказалась видеозапись задержания Жукова накануне около 13 часов. Он гулял по бульвару Победы с конвертом денег, якобы полученных в качестве взятки. Очевидно, сигнал на задержание оперативники получили своевременно, после выхода Жукова из машины взяткодателя. Чиновнику в конверте передали 446 тысяч рублей. Пересчитать купюры он не успел. Налетевшие сотрудники полиции в количестве семи человек вряд ли были обходительны.
«Фонтанка.ру»
По версии следствия, 44-летний Жуков, занимая должность замглавы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, получил взятку в крупном размере от коммерческого директора юрлица за подписание актов выполненных работ с последующей оплатой и покровительством. Передавший взятку предприниматель представлял фирму, работающую по контрактам с ЖКС № 1 и ЖКС № 2 Колпинского района на уборку дворов.