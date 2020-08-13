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13.08.2020 15:36
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Замглавы Колпино с конвертом нечистых денег задерживал маленький взвод

Массированную атаку оперативников на замглавы Колпино сняла уличная видеокамера. Припертый к стенке Алексей Жуков вряд ли ожидал такого внимания.

В распоряжении «Фонтанки» 13 августа оказалась видеозапись задержания Жукова накануне около 13 часов. Он гулял по бульвару Победы с конвертом денег, якобы полученных в качестве взятки. Очевидно, сигнал на задержание оперативники получили своевременно, после выхода Жукова из машины взяткодателя. Чиновнику в конверте передали 446 тысяч рублей. Пересчитать купюры он не успел. Налетевшие сотрудники полиции в количестве семи человек вряд ли были обходительны.

«Фонтанка.ру»

По версии следствия, 44-летний Жуков, занимая должность замглавы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, получил взятку в крупном размере от коммерческого директора юрлица за подписание актов выполненных работ с последующей оплатой и покровительством. Передавший взятку предприниматель представлял фирму, работающую по контрактам с ЖКС № 1 и ЖКС № 2 Колпинского района на уборку дворов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

261860121
ЖКС номерные и не очень что-то не сделали(или сделали не так и не в том объёме). И минимум на 1500000 рублей не сделали. Иначе откуда взять 446000 на взятку. Следователь не хочет узнать что не сделано, и кем? И по цепочке,не спеша и последовательно. Или страшно подумать куда кончик приведет?
вадики
Таки непонятно-у кого маленький?У задержанного или у взвода или у каждого в отдельности?
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