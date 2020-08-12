Замглавы администрации Колпино задерживали с поличным при получении взятки. «Общее покровительство» может подорожать с полумиллиона до 11-ти
Замглавы колпинской администрации Алексея Жукова задержали при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБ и ПК с поличным при получении взятки на сумму в 446 тысяч рублей.
Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, почти полмиллиона Жуков якобы получил от предпринимателя, который работал по контрактам с ЖКС 1 и ЖКС 2 Колпинского района. Договоры заключались при благосклонности чиновника, по версии следствия, на уборку дворовых территорий многоквартирных домов Колпинского района Петербурга. Жуков также якобы осуществлял беспрепятственную приёмку выполненных работ и общее покровительство при заключении контрактов.
Предположительно, такое положение дел длилось с 2018 года, и в перспективе сумма в уголовном деле может увеличиться до 11 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере». Жуков задержан в порядке статьи 91 УПК на двое суток.