Замглавы администрации Колпино задерживали с поличным при получении взятки. «Общее покровительство» может подорожать с полумиллиона до 11-ти

Замглавы колпинской администрации Алексея Жукова задержали при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБ и ПК с поличным при получении взятки на сумму в 446 тысяч рублей.



Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, почти полмиллиона Жуков якобы получил от предпринимателя, который работал по контрактам с ЖКС 1 и ЖКС 2 Колпинского района. Договоры заключались при благосклонности чиновника, по версии следствия, на уборку дворовых территорий многоквартирных домов Колпинского района Петербурга. Жуков также якобы осуществлял беспрепятственную приёмку выполненных работ и общее покровительство при заключении контрактов.

