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12.08.2020 23:23
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Замглавы администрации Колпино задерживали с поличным при получении взятки. «Общее покровительство» может подорожать с полумиллиона до 11-ти

Замглавы колпинской администрации Алексея Жукова задержали при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБ и ПК с поличным при получении взятки на сумму в 446 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, почти полмиллиона Жуков якобы получил от предпринимателя, который работал по контрактам с ЖКС 1 и ЖКС 2 Колпинского района. Договоры заключались при благосклонности чиновника, по версии следствия, на уборку дворовых территорий многоквартирных домов Колпинского района Петербурга. Жуков также якобы осуществлял беспрепятственную приёмку выполненных работ и общее покровительство при заключении контрактов.

Предположительно, такое положение дел длилось с 2018 года, и в перспективе сумма в уголовном деле может увеличиться до 11 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере». Жуков задержан в порядке статьи 91 УПК на двое суток.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

hal9000
Блин в машине брать взятки как в старину?!..сейчас все кругом стучат..вся округа..кому не лень..а он так просто взял и взял?!..ну что за люди не с кем работать..
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