Петербург обошёлся без утреннего часа пик. Но не без ДТП: Московское шоссе притормозил «паровозик»
Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 13 августа составила 3 балла, что на 1 балл меньше обычного, сообщает «Яндекс».
Самыми загруженными стали Московское шоссе из центра (5 баллов) и в центр (7 баллов), Пискарёвский проспект в центр (6 баллов), Витебский проспект в центр (6 баллов). Три крупнейшие пробки города выросли на КАД: внутренняя сторона от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса — 6,5 км, внешняя сторона от проспекта Культуры до проспекта Энгельса — 3,9 км, внутренняя сторона от Колтушского шоссе до реки Оккервиль — 3,5 км. Также в топ-5 пробок вошли Малоохтинский проспект и Колтушское шоссе.
ДТП есть. О серьёзной аварии на востоке КАД «Фонтанка» уже писала. Дважды за утро фургоны встречались с легковыми автомобилями. На Лиговском проспекте у перекрёстка с Тосиной улицей «Мерседес» зажал «КИА Рио». На проспекте Большевиков, 30, легковушка пробила разделительное ограждение, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На Московском шоссе произошла массовая авария: «паровозиком» собрались несколько легковых машин, в том числе каршеринг, рассказывают в «ДТП и ЧП».
По данным на 12:30, в Петербурге обычные для этого времени суток 3 балла.