FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
73.24р85.96р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.08.2020 12:50
0
Печать

Петербург обошёлся без утреннего часа пик. Но не без ДТП: Московское шоссе притормозил «паровозик»

Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 13 августа составила 3 балла, что на 1 балл меньше обычного, сообщает «Яндекс».

Самыми загруженными стали Московское шоссе из центра (5 баллов) и в центр (7 баллов), Пискарёвский проспект в центр (6 баллов), Витебский проспект в центр (6 баллов). Три крупнейшие пробки города выросли на КАД: внутренняя сторона от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса — 6,5 км, внешняя сторона от проспекта Культуры до проспекта Энгельса — 3,9 км, внутренняя сторона от Колтушского шоссе до реки Оккервиль — 3,5 км. Также в топ-5 пробок вошли Малоохтинский проспект и Колтушское шоссе.

ДТП есть. О серьёзной аварии на востоке КАД «Фонтанка» уже писала. Дважды за утро фургоны встречались с легковыми автомобилями. На Лиговском проспекте у перекрёстка с Тосиной улицей «Мерседес» зажал «КИА Рио». На проспекте Большевиков, 30, легковушка пробила разделительное ограждение, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На Московском шоссе произошла массовая авария: «паровозиком» собрались несколько легковых машин, в том числе каршеринг, рассказывают в «ДТП и ЧП».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

По данным на 12:30, в Петербурге обычные для этого времени суток 3 балла.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний