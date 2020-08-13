Серьёзное ДТП собирает пробку на востоке КАД утром 13 августа. Это был наезд на стоящее транспортное средство — типичная ситуация для скоростной магистрали. Есть раненый.

На внутреннем кольце перед съездом на Народную улицу «Рено Каптюр» ушел в грузовик-манипулятор, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам Алексея, у манипулятора взорвалось переднее колесо. «Стоял на обочине, естественно, со знаком, а этот иностранец залипал в телефон, чуть не снес водилу «маника» и пришвартовался к причалу», — рассказывает Алексей. Сергей видел, как «Рено» перестраивался из крайнего левого ряда в крайний правый на скорости, предположительно, 120–140 км/ч. «Парень живой, пассажира не было. Бинтами-аптечкой помогли», — пишет Сергей.