На КАД «Рено» наполовину ушёл под грузовик, который стоял из-за лопнувшего колеса
Серьёзное ДТП собирает пробку на востоке КАД утром 13 августа. Это был наезд на стоящее транспортное средство — типичная ситуация для скоростной магистрали. Есть раненый.
На внутреннем кольце перед съездом на Народную улицу «Рено Каптюр» ушел в грузовик-манипулятор, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам Алексея, у манипулятора взорвалось переднее колесо. «Стоял на обочине, естественно, со знаком, а этот иностранец залипал в телефон, чуть не снес водилу «маника» и пришвартовался к причалу», — рассказывает Алексей. Сергей видел, как «Рено» перестраивался из крайнего левого ряда в крайний правый на скорости, предположительно, 120–140 км/ч. «Парень живой, пассажира не было. Бинтами-аптечкой помогли», — пишет Сергей.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» пояснили, что около 10:45 на 49-м километре внутреннего кольца столкнулись попутные легковой и грузовой автомобили. Пострадал водитель легковой машины, его госпитализировали.
По данным «Яндекс.Карт», длина пробки превышает 3,5 километра. Напомним, на этом же участке, в районе пересечения с Мурманским шоссе, ограничат движение с 15 по 25 августа из-за дорожных работ.
По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее чем через 5–8 минут. Такие ДТП происходят на скоростных магистралях и шоссе регулярно и часто имеют тяжкие последствия.