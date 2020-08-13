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13.08.2020 11:31
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На КАД «Рено» наполовину ушёл под грузовик, который стоял из-за лопнувшего колеса

Серьёзное ДТП собирает пробку на востоке КАД утром 13 августа. Это был наезд на стоящее транспортное средство — типичная ситуация для скоростной магистрали. Есть раненый.

На внутреннем кольце перед съездом на Народную улицу «Рено Каптюр» ушел в грузовик-манипулятор, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам Алексея, у манипулятора взорвалось переднее колесо. «Стоял на обочине, естественно, со знаком, а этот иностранец залипал в телефон, чуть не снес водилу «маника» и пришвартовался к причалу», — рассказывает Алексей. Сергей видел, как «Рено» перестраивался из крайнего левого ряда в крайний правый на скорости, предположительно, 120–140 км/ч. «Парень живой, пассажира не было. Бинтами-аптечкой помогли», — пишет Сергей.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» пояснили, что около 10:45 на 49-м километре внутреннего кольца столкнулись попутные легковой и грузовой автомобили. Пострадал водитель легковой машины, его госпитализировали.

По данным «Яндекс.Карт», длина пробки превышает 3,5 километра. Напомним, на этом же участке, в районе пересечения с Мурманским шоссе, ограничат движение с 15 по 25 августа из-за дорожных работ.

По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее чем через 5–8 минут. Такие ДТП происходят на скоростных магистралях и шоссе регулярно и часто имеют тяжкие последствия.

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Комментарии (11)

67832738
Хорошо что в грузовик.
Капитан Очевидность2
"«Рено» перестраивался из крайнего левого ряда в крайний правый на скорости, предположительно, 120–140 км/ч."

И да как на этом рено ехать 140? Это же рено сандеро или чё-то там.
Капитан Очевидность2
"залипал в телефон"

Ну теперь больше не будет залипать в телефон.
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