«Гнал так, что шашечки слетели». В центре Петербурга детское «Яндекс.Такси» попало в аварию
Двое детей пострадали при столкновении такси и легкового автомобиля в центре Петербурга. Непонятно, на какой сигнал светофора рассчитывал проскочить водитель.
Как стало известно «Фонтанке», около половины восьмого вечера 12 августа на перекрестке Суворовского проспекта и Тульской улицы столкнулись «Мазда» и таксомоторный «Фольксваген», в салоне которого сидели пассажиры — в том числе дети пяти и одиннадцати лет.
Очевидцы сообщили «Фонтанке», что таксист ехал неоправданно быстро, задолго до его приближения к перекрестку загорелся предупреждающий сигнал светофора.
«Он врезался в притормозившую машину. Гнал так, что шашечки слетели», - добавили очевидцы.
Видеозапись подтверждает слова читателей. На кадрах заметно, что таксист мог выехать на перекресток и под красный, если бы на его пути не встала «Мазда».
По данным «Фонтанки», двое детей получили травмы головы. Их осмотрела скорая помощь. Родители не пострадали.