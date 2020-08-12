Двое детей пострадали при столкновении такси и легкового автомобиля в центре Петербурга. Непонятно, на какой сигнал светофора рассчитывал проскочить водитель.



Как стало известно «Фонтанке», около половины восьмого вечера 12 августа на перекрестке Суворовского проспекта и Тульской улицы столкнулись «Мазда» и таксомоторный «Фольксваген», в салоне которого сидели пассажиры — в том числе дети пяти и одиннадцати лет.



Очевидцы сообщили «Фонтанке», что таксист ехал неоправданно быстро, задолго до его приближения к перекрестку загорелся предупреждающий сигнал светофора.

