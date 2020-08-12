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12.08.2020 22:07
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«Гнал так, что шашечки слетели». В центре Петербурга детское «Яндекс.Такси» попало в аварию

Двое детей пострадали при столкновении такси и легкового автомобиля в центре Петербурга. Непонятно, на какой сигнал светофора рассчитывал проскочить водитель.

Как стало известно «Фонтанке», около половины восьмого вечера 12 августа на перекрестке Суворовского проспекта и Тульской улицы столкнулись «Мазда» и таксомоторный «Фольксваген», в салоне которого сидели пассажиры — в том числе дети пяти и одиннадцати лет.

Очевидцы сообщили «Фонтанке», что таксист ехал неоправданно быстро, задолго до его приближения к перекрестку загорелся предупреждающий сигнал светофора.

«Он врезался в притормозившую машину. Гнал так, что шашечки слетели», - добавили очевидцы.

Видеозапись подтверждает слова читателей. На кадрах заметно, что таксист мог выехать на перекресток и под красный, если бы на его пути не встала «Мазда».

По данным «Фонтанки», двое детей получили травмы головы. Их осмотрела скорая помощь. Родители не пострадали.

© Фонтанка.Ру

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