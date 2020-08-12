Открывшееся авиасообщение с Турцией позволило сотрудникам полиции Петербурга задержать фигуранта дела о фальшивых евро
Полгода сотрудники петербургской полиции икали возможность задержать мужчину, который в декабре прошлого года продал петербуржцу пять поддельных купюр евро. Он грелся в Турции, но вернулся в Россию сразу после открытия границ.
Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, 20-летний уроженец юга России был задержан сотрудниками экономической полиции Петербурга 10 августа в аэропорту Внуково в Москве. По версии следствия, зимой 2019 года на улице Руставели он продал жителю Северной столицы пять банкнот номиналом по 20 евро, которые оказались фальшивками.
Мужчина прочти сразу после сделки уехал в Турцию, где и жил до момента его внезапного приезда в Россию.
Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» УК РФ.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.