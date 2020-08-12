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12.08.2020 10:57
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Открывшееся авиасообщение с Турцией позволило сотрудникам полиции Петербурга задержать фигуранта дела о фальшивых евро

Полгода сотрудники петербургской полиции икали возможность задержать мужчину, который в декабре прошлого года продал петербуржцу пять поддельных купюр евро. Он грелся в Турции, но вернулся в Россию сразу после открытия границ.

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, 20-летний уроженец юга России был задержан сотрудниками экономической полиции Петербурга 10 августа в аэропорту Внуково в Москве. По версии следствия, зимой 2019 года на улице Руставели он продал жителю Северной столицы пять банкнот номиналом по 20 евро, которые оказались фальшивками.

Мужчина прочти сразу после сделки уехал в Турцию, где и жил до момента его внезапного приезда в Россию.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» УК РФ.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Комментарии (1)

syshsun
Ваще круто,поднял 100 евро и полгода на них жил в Турции.
А у меня за путевку на 10 дней,500 евро дерут.
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