Открывшееся авиасообщение с Турцией позволило сотрудникам полиции Петербурга задержать фигуранта дела о фальшивых евро

Полгода сотрудники петербургской полиции икали возможность задержать мужчину, который в декабре прошлого года продал петербуржцу пять поддельных купюр евро. Он грелся в Турции, но вернулся в Россию сразу после открытия границ.



Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, 20-летний уроженец юга России был задержан сотрудниками экономической полиции Петербурга 10 августа в аэропорту Внуково в Москве. По версии следствия, зимой 2019 года на улице Руставели он продал жителю Северной столицы пять банкнот номиналом по 20 евро, которые оказались фальшивками.

