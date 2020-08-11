Ушли не попрощавшись. Отток капитала из России вырос в 1,5 раза

Чистый отток капитала из России за полгода достиг 34,9 млрд долларов, что в 1,5 раза превысило аналогичные показатели прошлого года. На результате сказалось сопоставимое по объему увеличение внешних активов других секторов и снижение обязательств банков перед нерезидентами, говорится в сообщении ЦБ РФ, обнародованном 11 августа.

По предварительной оценке Банка России, профицит счета текущих операций понизился до 24,6 млрд долларов, что оказалось вдвое меньше показателей первого полугодия 2019 года. Причиной стало сжатие положительного сальдо торгового баланса на 44,4 млрд долларов.