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11.08.2020 17:05
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Ушли не попрощавшись. Отток капитала из России вырос в 1,5 раза

Чистый отток капитала из России за полгода достиг 34,9 млрд долларов, что в 1,5 раза превысило аналогичные показатели прошлого года. На результате сказалось сопоставимое по объему увеличение внешних активов других секторов и снижение обязательств банков перед нерезидентами, говорится в сообщении ЦБ РФ, обнародованном 11 августа.

По предварительной оценке Банка России, профицит счета текущих операций понизился до 24,6 млрд долларов, что оказалось вдвое меньше показателей первого полугодия 2019 года. Причиной стало сжатие положительного сальдо торгового баланса на 44,4 млрд долларов.

«Совокупный дефицит остальных компонентов счета текущих операций сократился преимущественно в результате уменьшения дефицита баланса услуг и снижения выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов», — говорится на сайте ЦБ.

По информации регулятора, погашение суверенного долга и продажа иностранной валюты Банком России привели к снижению международных резервов на 8,8 млрд долларов.

Ранее «Фонтанка» писала, что власти пытаются бороться с оттоком капитала с помощью снижения интересов предпринимателей к офшорным зонам. Вчера, 10 августа, Кипр принял условия России о повышении налога на проценты и дивиденды до 15%. Российскую инициативу также поддержали Мальта и Люксембург.

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Комментарии (4)

Obseerv
А говорили, что уже всё "украдено и спрятано под корягу"... Выходит - по крайней мере под корягу ещё спрятано не всё!!!
wagna
Сплошные плохие новости.
BrotherRabbit
Удивительно, что ещё осталось, чему утекать.
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