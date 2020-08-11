Госпитализированного из зала суда Ефремова поместили в реанимацию

Госпитализированного из зала Пресненского суда Москвы актёра Михаила Ефремова поместили в реанимацию. Об этом 11 августа со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
«Состояние пациента тяжёлое. Он в реанимации по-прежнему», — сказал собеседник агентства.
Также сообщается, что народный артист попал под наблюдение сотрудников Боткинской больницы.
Ранее во время очередного заседания по уголовному делу о смертельном ДТП в центре столицы Ефремову стало плохо, после чего его госпитализировали с подозрением на предынфарктное или предынсультное состояние.
Заседания в Пресненском суде Москвы по делу актёра продолжаются уже несколько дней. Его обвиняют в том, что в начале этого лета на своём Jeep Grand Cherokee он вылетел на встречную полосу Садового кольца, где столкнулся с развозкой продуктового интернет-магазина, за рулём которой находился 57-летний Сергей Захаров. Последний от полученных травм скончался в больнице.