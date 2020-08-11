В Петербурге в коронавирусный июль умерли 5827 человек. Это рекорд месяца за десятилетие

Комитет по делам записи актов гражданского состояния опубликовал статистику по смертям в Петербурге в июле. Их было зарегистрировано 5827. И это новый рекорд.

По данным представленной на сайте комитета статистики за прошлые годы, в 2019 году было зарегистрировано почти на тысячу меньше смертей — 4885. В 2018-м — 5085. В 2017-м — 4713 — самое низкое значение за доступную историю наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован в 2014 году — 5353.

Напомним, что в мае в Петербурге умерли на полторы тысячи человек больше, чем год назад. 6427 смертей к 4875. В июне — были зарегистрированы 7106 смертей против 4575 случаев годом ранее.