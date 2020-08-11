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11.08.2020 15:48
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В Петербурге в коронавирусный июль умерли 5827 человек. Это рекорд месяца за десятилетие

Комитет по делам записи актов гражданского состояния опубликовал статистику по смертям в Петербурге в июле. Их было зарегистрировано 5827. И это новый рекорд.

По данным представленной на сайте комитета статистики за прошлые годы, в 2019 году было зарегистрировано почти на тысячу меньше смертей — 4885. В 2018-м — 5085. В 2017-м — 4713 — самое низкое значение за доступную историю наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован в 2014 году — 5353.

Напомним, что в мае в Петербурге умерли на полторы тысячи человек больше, чем год назад. 6427 смертей к 4875. В июне — были зарегистрированы 7106 смертей против 4575 случаев годом ранее.

Ранее в комитете по здравоохранению Петербурга уточнили, что причиной роста смертности стал пик эпидемии COVID-19, который в Северной столице пришёлся на последнюю неделю мая и первую декаду июня.

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Комментарии (1)

Николай Костылев
Господа журналисты! Прекращайте нагнетать и заголовки так, будто вы желтая газетенка. Зачем ваше выражение "коронавирусный июль"? Речь в статье ищет об общей численности умерших, а вы так заголовок составили спецом, чтобы акцент был на covid. Вы сами плодите панику, вместо того, чтобы минимизировать напряжение людей. Жто низко. Фонтанка превращается в какой-то сборник низкосортных заголовков...
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