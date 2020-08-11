Жителя Петербурга у порога дома ждала граната. Так ему намекнули, что суд — лишнее

Находки перед квартирой в 33 доме по проспекту Обуховской Обороны послужили поводом для возбуждения уголовного дела по статье об угрозе убийством. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 августа, группа разминирования была там накануне около десяти утра. Граната Ф-1 была зафиксирована на решетке таким образом, что если бы дверь открылась, то сработал бы спусковой рычаг.

Группа разминирования ОМОНа сняла с решетки перед входом в квартиру в Невском районе Петербурга гранату, а полиция из почтового ящика вынула записку. Во второй раз авторы послания пообещали убить.

Эвакуировать дом не стали, гранату благополучно разукомплектовали. В почтовом ящике заявителя лежала записка с таким посланием: «С первого раза не получилось пообщаться, но если ты не откажешься от суда, мы придем второй раз и убьем тебя».

«Фонтанке» известна фамилия потерпевшего, судя по судебным базам, в конце мая он подал иск к двум петербуржцам. Один из них владеет компанией с названием, идентичным другой, уже ликвидированной организации, которая принадлежала истцу. Второй, судя по всему, живет в Праге, он владеет недвижимостью в Москве и Петербурге, он же учредитель нескольких производственных кооперативов.

Супруга потерпевшего владеет сетью стоматологических клиник, сам он, судя по данным СПАРК, никакой коммерческой деятельности в настоящее время не ведет. В судах истцом он выступает не в первый раз, в базах хранится решение, согласно которому ему отошла квартира в обмен на долговые расписки. Суммы в долг он давал многомиллионные.

В деле, зарегистрированном в мае, речь также идет о взыскании сумм по договору займа.