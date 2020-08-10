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10.08.2020 23:24
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В летальную статистику Москвы от коронавируса попали ещё 14 человек. Счет жертв в стране перевалил за 15 тысяч

За сутки в Москве подтвердили смерть 14 пациентов с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом 10 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, с учётом свежих данных, в столице скончались 4 594 человека, по России в целом подтверждена смерть 15 015 заболевших. На первом месте по числу умерших уверенно держится Москва, второе занимает Петербург, где зарегистрировано 2 156 смертей. На третьем Московская область - 1 124 смерти.

Из всех российских регионов ни одного летального исхода не подтверждают в Сахалинской области и Ненецком автономном округе.

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