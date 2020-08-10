Суд оштрафовал поликлинику № 44 на 100 тысяч. Положительный тест на COVID-19 был у 33 сотрудников
Фрунзенский районный суд в Санкт-Петербурге нашел в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 44» нарушения по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
«С учетом выявления положительного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию среди 33 сотрудников, установлено: недостаточное количество СИЗ и дезинфицирующих средств; часть персонала не использует СИЗ; не ведутся листы наблюдения за контактными пациентами; термометрия сотрудников проводится 1 раз в смену; лабораторное исследование контактных пациентов (2 человека) не проводилось; информация о заболевших передавалась несвоевременно», — сообщает 10 августа объединённая пресс-служба городских судов.
В поликлинике вину признали частично. СПб ГБУЗ был назначен штраф в размере 100 000 рублей.
В конце июня за недостаточный запас масок суд оштрафовал детскую поликлинику в Московском районе. До этого по аналогичной причине платить пришлось НИИ Джанелидзе и городской больнице № 14. На отсутствие средств защиты Роспотребнадзор также указывал психоневрологическому интернату № 10.