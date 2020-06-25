Детскую поликлинику в Московском районе оштрафовали за недостаточный запас масок. Указание на задравших цены поставщиков не помогло

По жалобе Роспотребнадзора суд в Московском районе Петербурга оштрафовал детскую поликлинику. Представители учреждения вину не отрицали, но уповали на то, что маски взять было фактически негде.



О результатах рассмотрения протокола по части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях 25 июня сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. 35-я детская поликлиника на Ленинском проспекте, дом 168, к. 2, оштрафована на 100 тысяч рублей.



Роспотребнадзор посетил учреждение 15 июня и установил, что в период с 10 мая по 4 июня в запасе у поликлиники было недостаточно средств индивидуальной защиты, по правилам их должно хватать на месяц. «При выявлении заболевшего COVID-19 сотрудника отсутствовали сведения о проведении заключительной дезинфекции 27.04.2020 года силами организации дезинфекционного профиля, что является также нарушением», — добавили в жалобе сотрудники надзорного ведомства. В материалах дела также указано, что с 30 апреля по 10 мая среди персонала учреждения коронавирусом заболели 13 человек.

