Детскую поликлинику в Московском районе оштрафовали за недостаточный запас масок. Указание на задравших цены поставщиков не помогло
По жалобе Роспотребнадзора суд в Московском районе Петербурга оштрафовал детскую поликлинику. Представители учреждения вину не отрицали, но уповали на то, что маски взять было фактически негде.
О результатах рассмотрения протокола по части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях 25 июня сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. 35-я детская поликлиника на Ленинском проспекте, дом 168, к. 2, оштрафована на 100 тысяч рублей.
Роспотребнадзор посетил учреждение 15 июня и установил, что в период с 10 мая по 4 июня в запасе у поликлиники было недостаточно средств индивидуальной защиты, по правилам их должно хватать на месяц. «При выявлении заболевшего COVID-19 сотрудника отсутствовали сведения о проведении заключительной дезинфекции 27.04.2020 года силами организации дезинфекционного профиля, что является также нарушением», — добавили в жалобе сотрудники надзорного ведомства. В материалах дела также указано, что с 30 апреля по 10 мая среди персонала учреждения коронавирусом заболели 13 человек.
В суде представитель поликлиники не отрицал факт нарушения, но отметил, что оно было допущено «по причине отсутствия в марте — апреле поставщиков, которые смогли бы поставить необходимое количество СИЗ». Бизнесмены в указанный период, утверждали сотрудники поликлиники на суде, предлагали оформить договор «по очень завышенным ценам».
«Также представитель добавила, что СПб ГБУЗ ДГП № 35 является бюджетной организацией, поэтому ее бюджет согласован и утверждён в 2019 году, поступлений денежных средств из ОМС было недостаточно для заказа необходимого месячного запаса СИЗ, поскольку долгое время поликлиника практически не работала в связи с введенными ограничительными мерами», — отметили в пресс-службе судов.
Роспотребнадзор за период пандемии проверил и нашел нарушения минимум в шести медучреждениях, в том числе частных лабораториях. Дважды протоколы получал конкурент ведомства, который также проводит тесты на коронавирус, лаборатория «Хеликс». После проверки Роспотребнадзором выяснилось, что еще до перепрофилирования в Покровской больнице заразились 87 врачей. Позже главврачу учреждения Марии Бахолдиной присвоили звание Героя Труда. На 15 тысяч после проверки оштрафовали медсестру развернутого в «Ленэкспо» госпиталя, заплатить за нее вызвались читатели «Фонтанки».
На отсутствие масок Роспотребнадзор указал психоневрологическому интернату № 10, на 100 тысяч оштрафовали больницу № 14 — их пациенты, среди прочего, курили во дворе. Такую же сумму вынуждены были заплатить в НИИ Джанелидзе — проверка пришла и в один из трех оставшихся стационаров-тысячников, которые принимают экстренных, не коронавирусных пациентов.