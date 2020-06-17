Роспотребнадзор Петербурга зачастил в лабораторию, тестирующую на COVID-19. «Хеликс» получил второй протокол от своего конкурента
Сотрудники петербургского Роспотребнадзора провели еще одну проверку частной лабораторной службы «Хеликс». После похода в процедурный кабинет санврачи пролистали журнал термометрии.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 17 июня Петроградский райсуд рассмотрел протокол Роспотребнадзора в отношении директора по персоналу «Хеликса» Людмилы Ермолаевой. Ей вменили формальное ведение журнала термометрии. В день проверки, 4 июня, в офисе на набережной Карповки из 77 сотрудников температуру измерили 68. Кроме того, помещения не оборудованы ультрафиолетовыми облучателями закрытого типа.
Ермолаева поясняла, что не включенные в журнал термометрии сотрудники, возможно, были выходные.
Роспотребнадзор еще хотел вменить Ермолаевой ремонтно-отделочные работы в лаборатории и потенциальное перекрещивание потоков с различной степенью эпидопасности, но суд решил, что в обязанности директора по персоналу это не входит.
По статье 20.6.1 КоАП суд оштрафовал представительницу «Хеликса» на 10 тысяч рублей.
В мае Роспотребнадзор уже приходил в лабораторию и нашел в бытовом холодильнике пробирки с биоматериалом, предположительно кровью. На компанию был составлен протокол по статье 6.3 КоАП.
«Хеликс» первым из частных лабораторий в середине мая стал выполнять анализ на антитела к коронавирусу. Он отказался от тест-системы Роспотребнадзора, предпочтя разработку НМИЦ гематологии.
С начала эпидемии Роспотребнадзор долго сохранял монополию на рынке тестирования на COVID-19. «Хеликс» был первой негосударственной компанией, которая запустила удобную онлайн-платформу по оформлению и оплате услуги по сдаче теста на коронавирус.