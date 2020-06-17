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17.06.2020 18:06
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Роспотребнадзор Петербурга зачастил в лабораторию, тестирующую на COVID-19. «Хеликс» получил второй протокол от своего конкурента

Сотрудники петербургского Роспотребнадзора провели еще одну проверку частной лабораторной службы «Хеликс». После похода в процедурный кабинет санврачи пролистали журнал термометрии.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 17 июня Петроградский райсуд рассмотрел протокол Роспотребнадзора в отношении директора по персоналу «Хеликса» Людмилы Ермолаевой. Ей вменили формальное ведение журнала термометрии. В день проверки, 4 июня, в офисе на набережной Карповки из 77 сотрудников температуру измерили 68. Кроме того, помещения не оборудованы ультрафиолетовыми облучателями закрытого типа.

Ермолаева поясняла, что не включенные в журнал термометрии сотрудники, возможно, были выходные.

Роспотребнадзор еще хотел вменить Ермолаевой ремонтно-отделочные работы в лаборатории и потенциальное перекрещивание потоков с различной степенью эпидопасности, но суд решил, что в обязанности директора по персоналу это не входит.

По статье 20.6.1 КоАП суд оштрафовал представительницу «Хеликса» на 10 тысяч рублей.

В мае Роспотребнадзор уже приходил в лабораторию и нашел в бытовом холодильнике пробирки с биоматериалом, предположительно кровью. На компанию был составлен протокол по статье 6.3 КоАП.

«Хеликс» первым из частных лабораторий в середине мая стал выполнять анализ на антитела к коронавирусу. Он отказался от тест-системы Роспотребнадзора, предпочтя разработку НМИЦ гематологии.

С начала эпидемии Роспотребнадзор долго сохранял монополию на рынке тестирования на COVID-19. «Хеликс» был первой негосударственной компанией, которая запустила удобную онлайн-платформу по оформлению и оплате услуги по сдаче теста на коронавирус.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Sundery
А кто проверит работу лаборатории Роспотребнадзора на оборонной ул.??
Лаймовый
Интересно, а в роспотребнадзоре остались приличные люди, которым стыдно за деятельность своей конторки?
krasnonosov
Никто не любит конкурирующих фирм.
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