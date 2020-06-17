Роспотребнадзор Петербурга зачастил в лабораторию, тестирующую на COVID-19. «Хеликс» получил второй протокол от своего конкурента

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 17 июня Петроградский райсуд рассмотрел протокол Роспотребнадзора в отношении директора по персоналу «Хеликса» Людмилы Ермолаевой. Ей вменили формальное ведение журнала термометрии. В день проверки, 4 июня, в офисе на набережной Карповки из 77 сотрудников температуру измерили 68. Кроме того, помещения не оборудованы ультрафиолетовыми облучателями закрытого типа.

Сотрудники петербургского Роспотребнадзора провели еще одну проверку частной лабораторной службы «Хеликс». После похода в процедурный кабинет санврачи пролистали журнал термометрии.

Ермолаева поясняла, что не включенные в журнал термометрии сотрудники, возможно, были выходные.

Роспотребнадзор еще хотел вменить Ермолаевой ремонтно-отделочные работы в лаборатории и потенциальное перекрещивание потоков с различной степенью эпидопасности, но суд решил, что в обязанности директора по персоналу это не входит.

По статье 20.6.1 КоАП суд оштрафовал представительницу «Хеликса» на 10 тысяч рублей.

В мае Роспотребнадзор уже приходил в лабораторию и нашел в бытовом холодильнике пробирки с биоматериалом, предположительно кровью. На компанию был составлен протокол по статье 6.3 КоАП.

«Хеликс» первым из частных лабораторий в середине мая стал выполнять анализ на антитела к коронавирусу. Он отказался от тест-системы Роспотребнадзора, предпочтя разработку НМИЦ гематологии.

С начала эпидемии Роспотребнадзор долго сохранял монополию на рынке тестирования на COVID-19. «Хеликс» был первой негосударственной компанией, которая запустила удобную онлайн-платформу по оформлению и оплате услуги по сдаче теста на коронавирус.