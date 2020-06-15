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15.06.2020 14:53
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Поздняя госпитализация и отсутствие масок. Роспотребнадзор проверил ПНИ в Петербурге, где коронавирусом заболели почти 500 человек

После вспышки коронавируса Роспотребнадзор проверил петербургский психоневрологический интернат № 10. Выявленные нарушения могут потянуть на штраф до полумиллиона рублей.

Как рассказали «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов, материалы Роспотребнадзора поступили в Невский райсуд 15 июня и переданы судье на рассмотрение. В результате служебной проверки специалисты ведомства выявили ряд нарушений в ПНИ № 10, среди которых несвоевременная госпитализация больных ОРВИ и пневмониями, условное разделение на чистые и грязные зоны, отсутствие санпропускника, нехватка средств индивидуальной защиты для персонала, использование многоразовой посуды. Выписанные из медицинских стационаров пациенты возвращались сразу в свои палаты, минуя карантинное отделение.

Составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». За нарушения предусмотрена ответственность в виде штрафа на должностные лица — от 50 до 150 тысяч рублей; на юридические лица — от 200 до 500 тысяч рублей.

Коронавирус подтвердился у 411 жителей ПНИ № 10 и у 56 сотрудников. Всего учреждение рассчитано на тысячу мест. Руководство интерната и комитет по социальной политике Смольного считают, что COVID-19 был завезён из больниц.

В начале пандемии благотворительные организации Петербурга начали вывозить людей из ПНИ. «Фонтанка» рассказывает истории петербурженок, которые взяли детей и взрослых к себе домой.

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