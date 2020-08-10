Тихановская призвала Лукашенко признать поражение

Штаб оппозиционного кандидата на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской считает ее победителем.
«Процесс только начинается с 9 августа, история новой Беларуси только начинается. Мы будем отстраивать механизмы работы с властью, они должны принять поражение и понять, что изъявление воли белорусского народа невозможно сфальсифицировать, с волей белорусского народа надо считаться», - цитирует 10 августа РИА «Новости» представителя штаба Марию Колесникову.
Тихановская уже заявила, что не признает результаты выборов. В ее штабе допустили возможность долговременного протеста.
Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. Ночью в белорусских городах прошли акции протеста. ЦИК огласил предварительные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80,23% голосов.
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