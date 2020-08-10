Тихановская призвала Лукашенко признать поражение

Штаб оппозиционного кандидата на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской считает ее победителем.

«Процесс только начинается с 9 августа, история новой Беларуси только начинается. Мы будем отстраивать механизмы работы с властью, они должны принять поражение и понять, что изъявление воли белорусского народа невозможно сфальсифицировать, с волей белорусского народа надо считаться», - цитирует 10 августа РИА «Новости» представителя штаба Марию Колесникову.

Тихановская уже заявила, что не признает результаты выборов. В ее штабе допустили возможность долговременного протеста.