«Евросоюз обратится к Лукашенко». Польша хочет провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

«Мы должны поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда и инициатива главы польского правительства о том, чтобы Совет Европы рассмотрел этот вопрос», — официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер в комментарии TVN24 10 августа подтвердил, что премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал созвать саммит Европейского союза по Белоруссии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий собирается инициировать проведение чрезвычайного саммита Европейского союза после президентских выборов в Белоруссии.

По его словам, Польша чувствует ответственность за соседние страны. Варшава ожидает, что после саммита «Евросоюз обратится к Лукашенко».

Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. Ночью в белорусских городах прошли акции протеста. ЦИК огласил предварительные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80,23 % голосов. Тихановская не признала результаты выборов.

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