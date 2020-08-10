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10.08.2020 11:08
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«Евросоюз обратится к Лукашенко». Польша хочет провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий собирается инициировать проведение чрезвычайного саммита Европейского союза после президентских выборов в Белоруссии.

«Мы должны поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда и инициатива главы польского правительства о том, чтобы Совет Европы рассмотрел этот вопрос», — официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер в комментарии TVN24 10 августа подтвердил, что премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал созвать саммит Европейского союза по Белоруссии.

По его словам, Польша чувствует ответственность за соседние страны. Варшава ожидает, что после саммита «Евросоюз обратится к Лукашенко».

Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. Ночью в белорусских городах прошли акции протеста. ЦИК огласил предварительные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80,23 % голосов. Тихановская не признала результаты выборов.

О всех событиях ночи после выборов в Беларуси читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Петр Петров
молодцы поляки, не хотят таких соседей которые с головой не дружат!!!
Swift_5e4d8a276f5e8
.... Меркель отсиживается в засаде, дела будет делать чужими руками ....
Павел Михайлов
Польша будет послана в долгое путешествие.
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