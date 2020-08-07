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07.08.2020 23:08
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Беглов: Надеюсь увидеть «Зенит» в финале Лиги чемпионов в 2022 году!

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил команду футбольного клуба «Зенит» с победой в Суперкубке России. Как передает пресс-служба администрации градоначальника в пятницу, 7 августа, это петербургская команда установила уникальное достижение.

«Наш «Зенит» в обновленном составе продолжает череду блистательных побед. Сегодня петербургские футболисты, обыграв сильного соперника, подтвердили, что по праву являются сильнейшими в России. Наша команда выиграла Чемпионат России, завоевала Кубок России, а сегодняшняя победа на поле принесла Суперкубок. Впервые в своей истории Зенит в этом сезоне стал обладателем всех трех отечественных футбольных трофеев», - заявил Беглов.

Он также пожелал петербургским футболистам красивых голов и убедительных побед, а болельщикам – «интересного и неординарного футбола».

«Примечательно, что очередную славную победу Зенит одержал в день, когда УЕФА подтвердила право Петербурга провести в 2022 году финал Лиги чемпионов. Как и все петербургские болельщики надеюсь увидеть Зенит на поле в этом матче! Со своей стороны Санкт-Петербург обеспечит организацию матча в соответствии с высокими мировыми стандартами», - подчеркнул губернатор.

«Зенит» победи в матче за Суперкубок «Локомотив» со счетом 2:1. Это третий титул петербуржцев в сезоне 2019/20. Ранее сине-бело-голубые выиграли чемпионат РПЛ и Кубок России.

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Комментарии (4)

261870261
в футболе он разбирается также, как и во всем остальном ))
261182581
Беглов-побереги честь Зенита-не примазывайся к победе команды
Maxic_84
Надеюсь в 22 году его и других подельников будут судить и увидит он не Зенит а лесоповал на Колыме
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