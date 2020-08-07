У «Зенита» золотой«требл». Команда Семака добавила к чемпионству и кубку Суперкубок страны

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Перестроения в линии атаки, блестящая игра Михаила Кержакова, порывы Федора Смолова — в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» было много сюжетных линий, и некоторые из них удались. Дзюба хотел три трофея за сезон — он их получил.

Реванш

Точно так же начинался прошлый футбольный сезон, который из-за эпидемии короновируса в итоге растянулся на 12 месяцев: в июле 2019 года «Зенит» за Суперкубок сражался с тем же «Локомотивом». Тогда москвичи подходили к игре за трофей в статусе обладателя Кубка страны, в этот раз — в статусе серебряного призера чемпионата (Кубок 2019-2020 выиграл «Зенит»). Год назад «Локомотив» под руководством Юрия Семина одержал волевую победу, несмотря на дубль Сердара Азмуна. Та игра запомнилась чудовищными ошибками Андрея Лунева. Семина за время короновирусной паузы сменил сербский тренер Марко Николич, и эта рокировка выглядела, мягко скажем, неоднозначной. По меткому выражению Андрея Аршавина руководство железнодорожников этим назначением выстрелило себе в ногу. О важности трофея в июле говорил "Фонтанке" Артем Дзюба : впервые у игроков «Зенита» появилась возможность оформить требл — три трофея за сезон.



Жалобы

Перед игрой председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в очередной раз пожаловался на календарь: мол, 7 игр за 21 день — это очень много, и вообще расписание сверстано под «Зенит», который будет свежее. В Петербурге резонно отмечали: вообще-то команда Семака провела в июле на две игры больше — полуфинал кубка страны против «Спартака» и финал против «Химок». В день матча безумия добавили новости о перемене регламента. Игру транслировал Первый канал, программа «Время» десятилетиями начинается в 21:00. Поэтому представители вещателя предложили сыграть матч за Суперкубок без экстра-таймов: если ничья, то сразу к пенальти. К счастью, голос разума восторжествовал и правила в день игры решили не менять.

Состав

С учетом неподписанного контракта Далера Кузяева у Сергея Семака не было пространства для маневра. Вместо воспитанника Академии «Зенита» на улице Верности в старте появился Себастьян Дриусси. С капитанской повязкой — Дзюба. Естественно, Малком на правом фланге. Само собой, Деян Ловрен на позиции правого центрального защитника в паре с Ярославом Ракицким - ясно, что это новая связка, к которой петербургским любителям футбола придется привыкать в новом сезоне. С учетом травмы Лунева пост номер 1 достался Михаилу Кержакову — и юноша из Кингисеппа, продливший недавно контракт по системе 1+1, будет играть за петербургский клуб еще долго.



Дебют

По составам команд было понятно, что «Локомотив» выбрал ясную стратегию: отсиживаться в депо. «Зенит» вышел на поле доминировать. Так и вышло: уже на 14 минуте Дзюба открыл счет в матче. Отдельно отметим изящество предголевых передач: сперва Ракицкий левой ногой вырезал диагональ на фланг Дугласу Сантосу, тот в два касания опять же левой попал в голову Дзюбе — 1:0.

Второй тайм

Не показалось, что «Локомотив» вышел на второй тайм перемалывать команду Семака. Да, на поле появился жених внучки Бориса Ельцина Федор Смолов. Несмотря на грозное усиление, в действиях железнодорожников не хватало свежести и осмысленности. Видимо, дело было в том самом интенсивном календаре.

Команда Семака действовала острее. Предсказуемый итог — гол Магомеда Оздоева, который наконец попал. Опорник «Зенита» много раз в последние сезоны бил из-за пределов штрафной, но обычно ударам Магомеда не хватало точности. В этот раз он ловко всадил мяч в девятку ворот Маринату Гильерме. «Локомотив» ответил голом Ведрана Чорлуки, который до игры трогательно обнимался со своим экс-коллегой по центру обороны сборной Хорватии Ловреном. Но этого не хватило - «Зенит» был сильнее.



Итоги

Дзюба выиграл 7 трофей в карьере. В «Спартаке» не было ни одного. Для петербургского клуба этот Суперкубок стал пятым: больше только у ЦСКА (7 штук). У Семака выходит удивительно плодотворный отрезок в карьере: 4 трофея за два года в качестве тренера. Для Жиркова этот Суперкубок стал шестым: больше только у Игоря Акинфеева и Сергея Игнашевича.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»