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07.08.2020 15:42
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Неизвестная женщина с корзинкой черники погибла в ДТП под Петербургом

Женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля в Ломоносовском районе Ленинградской области днем 7 августа. Это уже второе смертельное ДТП за день, первое произошло ночью в Пушкинском районе Петербурга.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 13:10 на 2-м километре автодороги «Санкт-Петербургское южное полукольцо» 58-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, сбила неизвестную женщину. По предварительным данным, та переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и вне населенного пункта.

В результате ДТП потерпевшая скончалась на месте. Ее личность устанавливается. Судя по фото с места ДТП, женщина ходила в лес — на дороге осталась лежать корзинка с грибами и ягодами.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

Ночью на Московском шоссе погибла еще одна женщина. Судя по видео, она споткнулась и упала под колеса автомобиля с разделительного бордюра. Кроме того, в девятом часу утра сбили пожилую женщину на проспекте Солидарности. По предварительным данным, она шла по «зебре» на свой зеленый.

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Комментарии (6)

67832738
Бабы за рулём.
ДЮрьевич
Судя по фото - прекрасная видимость и тд, пешеходка думала что водителька ее видит. А та в телефон тупила.
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