Женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля в Ломоносовском районе Ленинградской области днем 7 августа. Это уже второе смертельное ДТП за день, первое произошло ночью в Пушкинском районе Петербурга.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 13:10 на 2-м километре автодороги «Санкт-Петербургское южное полукольцо» 58-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, сбила неизвестную женщину. По предварительным данным, та переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и вне населенного пункта.