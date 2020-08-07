Неизвестная женщина с корзинкой черники погибла в ДТП под Петербургом
Женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля в Ломоносовском районе Ленинградской области днем 7 августа. Это уже второе смертельное ДТП за день, первое произошло ночью в Пушкинском районе Петербурга.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 13:10 на 2-м километре автодороги «Санкт-Петербургское южное полукольцо» 58-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, сбила неизвестную женщину. По предварительным данным, та переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и вне населенного пункта.
В результате ДТП потерпевшая скончалась на месте. Ее личность устанавливается. Судя по фото с места ДТП, женщина ходила в лес — на дороге осталась лежать корзинка с грибами и ягодами.
Ночью на Московском шоссе погибла еще одна женщина. Судя по видео, она споткнулась и упала под колеса автомобиля с разделительного бордюра. Кроме того, в девятом часу утра сбили пожилую женщину на проспекте Солидарности. По предварительным данным, она шла по «зебре» на свой зеленый.